政大7校長候選人端出牛肉攬才提出校內托育、廢除評鑑

2018-06-12 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



政治大學將在6月13至15日進行校長候選人同意權投開票，今晚校方在投票前夕，邀請7名校長遴選候選人發表校務理念。在攬才及留才部分，幾乎所有候選人都有志一同提到可利用校內托育優勢，成為吸引師資人才的誘因。另有候選人主張應廢除學生對老師的量化評鑑，才讓老師更自在教學，願意留在學校。會中也討論是否研議副教授的休假制度等福利。

政大社科院院長江明修、資科系教授李蔡彥、經濟系教授莊奕琦、副校長張昌吉、法律系教授郭明政、傳播學院院長林元輝，以及成大副校長林從一等7人繼昨天參與學生會舉辦座談會後，今天再度出席教師會座談並回答在場提問。

校長遴選委員會發言人、法律系副教授陳志輝彙整問題後指出，許多教師關心的問題包括未來如何攬才及留才、副教授是否也能有休假研究福利、院系如何聘僱師資、員額如何分配、以及教師的托育誘因等，由候選人依序輪流回答。

在攬才及留才部分，莊奕琦認為，學校可祭出「非薪資的報酬」來吸引人才，給予老師特聘、頭銜與榮耀，或在研擬給予休假的可能性時，連副教授層級都列入考量。且要建立好的研究環境，吸引對學校具認同感的人才。

此外，政大有實幼、實小到實中，教師的孩子可一路念到博士班，若能把這套教育辦的更好，相信將會有吸引力，成為攬才的重要誘因。

郭明政則認為，學校應該要有個好的餐廳。至於解決教師的托育問題，應將幼稚園到高中辦得更好，成為攬才誘因。另他也主張建立特聘兼任教師制度，台灣的教師可能62歲就退休了，但美國有的做到66歲，為何不運用這些人的智慧，讓年輕世代減輕負擔？

江明修則呼籲，大學應該不只追求單一價值，所以許多評鑑制度也不該將大學教授分類。他分享，曾有一名教授只因沒承接到科技部計畫，被要求教15學分，最後選擇當獨董去了。他認為，政大應該是一個大家庭，必須要照顧每個成員，其中也包括規劃托嬰等福利。

李蔡彥表示，教職員福利是政大攬才的重要誘因，建議可以先從小地方做起，包括要有一個好的餐廳，而且要有一定的數量。至於托嬰這件事稍微複雜，需要審慎規畫。至於副教授是否可能研擬休假研究，他也認為，教授休假的原始初衷就是充電，難道副教授與助理教授就不用充電嗎？應該要一併考慮。

李蔡彥認為，未來政大攬才要做的，就是把一流人才留下來，最重要是要了解這個人是否具有發展潛力，並且確認他是不是在某個特定領域，與政大所需的需求非常契合。

林元輝則開玩笑地說，「攬才最好的辦法就是照顧老師到老去，甚至連靈骨塔都包好了」，引來現場一陣笑聲。他之後說，「但是財務狀況不太可能」，並表示，每個校友都在怪沒有好餐廳，建議直接呼籲校友捐餐廳。

對於副教授的休假制度，他表示自己做了14年的副教授，很懂當中的痛苦，副教授在學校就有如士官長，不能去碰教授，要把很多事情攬下來。他如果擔任校長，會接受師生提案改變，若大家都同意了，新的制度就能成立。

另他也說，有鑑於學校的資源及員額有限，必須交由院全盤考量並規劃，因為學校是門外漢，只是權威。他也認為現有的續任制度沒有實質評估意義，只是增加職員的工作負擔，主張應該廢除。

林從一也表示，幼托資源對政大攬才來說非常好用，因為老師很可能會等到孩子畢業才離職，就達到留才的作用。他也主張應廢除學生對老師量化評鑑，原因有研究這作法對教學品質沒有改善，更重要的是他反對老師及學生之間的關係建立在權力結構上，相當病態，師生之間應該要回歸到共學的關係。

他表示，若評鑑制度廢除後，老師會認為教學較自在，反而會成為老師想續任的誘因。此外他也認為各系所應該要有聘人的藍圖，由系提出人才需求，再跟院去做協商，這樣的聘人關係會較健康。

張昌吉則表示，目前現有規定是教師如有4歲以上子女，就能上幼稚園，未來可研擬調降到3歲以上，而且現在馬上可做。至於宿舍部分，目前待分配宿舍還有8間，可租用的有10間，都有利攬才。他也認為，學校餐廳是老師交流及聯誼的重要場所，應該要盡快把空間做出來，且廁所清潔部分也要一併考量進去。