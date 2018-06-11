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洪慈庸爆1億元捐款流向不明 政大駁指控不實要求道歉

2018-06-11 14:33聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

時代力量立委洪慈庸上午舉行記者會，指出政大校長周行一接受元大金控1億元捐款，但後續流向不明，也不願意提供現金傳票。對此政大今天發布新聞稿回擊指出，洪慈庸對於政大的不實指控，已嚴重傷害該校校譽，也對周校長構成誹謗及公然侮辱，校方嚴正聲明將追究洪慈庸及記者會相關發言者的法律責任，並要求向社會大眾等人鄭重公開道歉。

政大表示，元大金控捐款及使用均依法受監督，並願意依法公開。洪慈庸身為立法委員，未能以專業問政，透過教育部高教司來函以未具名立法委員的方式，要求提供會計憑證資料，完全無視大法官釋字325號解釋以及立法院職權行使法第45條等規定，濫用言論免責權，惡意傷害大學發展及捐款人善意，應向全校師生同仁、捐款人、校友及社會大眾鄭重公開道歉。

對於政大網頁因不明原因故障，現已完全恢復正常，至於為何在洪委員舉行記者會期間出現亂碼，政大初步調查，網站疑似遭外部人士以過量資料傳輸，導致網站過載故障，該校不排除交由檢調單位進一步調查。

至於洪委員指稱「校長私下找她」，是因有立委透過教育部高教司要求校方提供「7筆元大各關係企業捐贈政大校務基金之現金傳票影本等入帳詳細資料」，透過高教司轉知「洪委員同意學校去說明」，校方才透過教育部高教司等管道表達周行一校長親自拜訪以協助洪委員在法令及專業上等瞭解，但卻經高教司轉述「洪委員只想看書面資料」，拒絕與周校長及相關人員見面。

政大表示，103年底，元大捐贈該校1億元款項做為指定用途，用於「提升本校人文、生活、通識教育及其他一般教育之改善」，當年列為「暫收及待結轉帳項」，次年起，因受贈款項尚未使用，依政府會計準則公報第2號第4點規定全數轉列「預收收入」。雙方於104年5月6日於該校行政大樓第一會議室舉辦公開捐贈典禮，元大高層均聯席參加。

政大強調，該筆款項已完成規劃用於充實師資9500萬元、創新教學100萬元、基礎課程教學助理400萬元。在充實師資部分，已分配使用項目為「全球招募師資」，包括商學院、傳播學院、外語學院、法學院、理學院、國際事務學院、教育學院及專案核撥等（文學院及社科院則以其他經費支應），以及創新教學支用58280元，其餘捐款仍未支用，均在校務基金銀行帳戶內。

時代力量立委洪慈庸（左二）上午舉行記者會，指出政大校長周行一接受元大金控1億元捐...
時代力量立委洪慈庸（左二）上午舉行記者會，指出政大校長周行一接受元大金控1億元捐款，但後續流向不明。記者胡經周／攝影
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