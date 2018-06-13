博士媽媽棄研究轉做行政 沒想到如「走出象牙塔」

2018-06-13 12:25 聯合新聞網 研之有物／授權提供



「學術行政」在做什麼 多數人也許認為，學習生物、化學、物理等等基礎科學，並一路攻讀至博士學位後，只能選擇留在實驗室繼續做研究。其實也有人「轉行」行政工作，以從事研究的精神做得有聲有色。學術行政團隊支援在前線打仗的研究人員糧草無虞，得以全心全意投入研究工作。

本文專訪中研院學術及儀器事務處的嚴愛鑫博士，20 多年前嚴愛鑫以高中生的身分來到中研院學習如何做研究，多年後又重回中研院，投入學術行政服務，化身為學術與行政之間的橋樑。 圖／研之有物提供（攝影│張語辰） 分享 facebook

20 多年前為什麼來到中研院？

我高中時就讀基隆女中，入學後不久，生物老師跟我們提到有一個「高中生物學習成就優異學生輔導實驗計畫」，請班上聯考分數前幾名的同學來登記，通過考試就可以到大學旁聽課程。當時喜愛生物的我，覺得可以到大學旁聽課程很酷，就報名了，沒想到後來竟然是到中研院參加實驗計畫，更沒想到從此中研院在我生命中扮演非常重要的角色。

記得當時通過筆試、拿到口試通知單，我很驚訝地問生物老師：「中研院在哪裡？」

第一次來到中研院時超緊張，口試老師都是德高望重的研究員，我是在基隆鄉下長大的小孩，其他參加口試的學生幾乎都來自建中、北一女，感覺自己像個土包子，一舉一動都戰戰兢兢。

口試通過後，我們每隔週的週六就到中研院植物所(現在的植微所) 與動物所(現在的細生所) 上課。中研院教授們講課、還有帶我們做實驗的內容和方式，都跟學校應付考試的上課很不一樣，重視思考、提問以及互相討論，也鼓勵我們蒐集資料自己找答案，讓我非常喜歡。

高中時，在中研院做些什麼？

學期間的隔週六，我們會來到中研院，上午是聽各個研究員講課，下午則是分組到不同的實驗室做實驗。兩年的期末測驗都通過後，才能在高二升高三的暑假做最後的專題。我們得自己選專題的題目，在實驗室裡做研究、寫論文，用這份專題取得保送甄試的初選資格，再與榮獲國內外科展比賽的得獎學生們一起接受智力測驗。全國選拔約 20 位進入最後的科學研習營，然後得在短短一週內接受觀察、面談、筆試、實驗操作等評量，以爭取保送大學的名額。

為了這次專訪，嚴愛鑫回到實驗室娘家，找出當年參與實驗計畫的專題論文《pH 值對檳榔素誘引姊妹染色分體互換的影響》。 圖／研之有物提供（攝影│張語辰） 分享 facebook

我們幾個參與實驗計畫的高中生，在實驗室雖然會彼此競爭，但都是良性競爭，像是比誰找資料找得比較迅速、誰的細胞核染色得比較漂亮、誰的實驗做得比較完美。遇到困難也會互相幫忙，像是有同學近視較深、無法長時間聚焦看顯微鏡，我這個視力 1.2 的就去幫他判讀顯微鏡下的染色體；而我的研究需要用到檳榔，但當年不好意思去檳榔攤買，同學還自告奮勇去幫我買。

高二暑假做專題時，我們就住在中研院的學術活動中心，以前中研院還沒有那麼多棟實驗大樓，現在的基因體中心附近那片區域都還沒蓋起來，有好多條自然秘境小路。暑假時我們白天在實驗室做實驗，晚上還會結伴陪同學在院區內夜採蛞蝓和探險呢。

那時我的專題指導教授是生物醫學研究所的李德章老師，帥帥的李老師看起來酷酷的，但遇到我們這群高中生小朋友總是笑容滿面。實驗室的學長姐非常照顧我們，不但忍受我們幾個吵吵鬧鬧的，還帶我們做實驗、討論實驗結果。

當時的分子生物研究所所長王正中院士(已於 2017 年 8 月辭世)雖然不是我們的指導教授，但他每週特地撥出時間和我們這些高中生聚會討論，指導大家準備簡報、練習提問及回答，為我日後上台報告研究成果的能力打下良好的基礎。

除了在中研院上課、做實驗，當時植物所和動物所的老師還會帶著實驗計畫的高中生們，到陽明山的擎天崗、夢幻湖，實地認識野生植物和昆蟲。圖／研之有物提供（嚴愛鑫提供） 分享 facebook

為何當時專題選擇研究「pH 值對檳榔素誘引姊妹染色分體互換的影響」？

一開始選實驗計畫專題論文的題目時，我想做跟癌症相關的研究。李德章老師建議我先去翻前幾屆實驗計畫學長姊的研究報告，想想自己想做什麼、要不要採用學長姊的實驗方法。

查看這些研究報告後，我了解到細胞裡姊妹染色分體互換的頻率越高，代表染色體異常、DNA 突變頻率、及致癌性越高。所以，「姊妹染色分體互換」可作為檢查遺傳物質是否受損的一項指標。

因為要在短短一個暑假完成專題研究，不能天馬行空，只能針對有興趣的致癌物來設計實驗。當時翻了很多本學術研討會的論文集，看到有學者模擬胃酸的環境，實驗檳榔萃取物對細胞的損害和致癌性。但我想到，臺灣嚼食檳榔都會包石灰，咀嚼檳榔的口腔應該是鹼性環境，我想實驗看看不同酸鹼值，是否會影響檳榔素誘引姊妹染色分體互換的情況。

這一整個專題進行的過程，是很好的研究思考訓練。從一開始的大量閱讀文獻、提出關鍵問題、蒐集資料、想方法解決問題、到最後獲得答案，這就是做研究有趣的地方。

多年後我回到中研院擔任博士後研究員，最大的差別是發現中研院變得很國際化，多了很多外國籍研究人員和學生，實驗室討論也都用全英文，還有先進的貴重儀器加快了研究的速度，更加感覺到中研院強大的研究能量。

為何之後轉換跑道，投入學術行政的工作？

其實現在回想起來還覺得有點不可思議。我從高中參加實驗計畫後，保送至國立中山大學，後來拿到國立清華大學博士學位，研究領域包含從癌症相關基因到細胞內之訊號傳遞、從小分子核糖核酸 (microRNA) 到生物標記 (biomarker)，求學時期幾乎所有的時間都待在實驗室裡，我以為我的未來就是成為一位研究人員。

有時候人生不是你規劃好的那條路，最大的轉變開始於：我成為兩個孩子的媽媽了！

我是非常愛小孩、喜歡和孩子相處的人。以前的我可以一整天都在做實驗，甚至為了觀察記錄細胞週期而睡在實驗室好幾天。但有了小孩之後，假日來實驗室做實驗時惦記著小孩，好不容易空出時間在家陪小孩，腦中卻想著實驗，生物醫學領域的研究如果沒有全心全力、全年無休投入，實在很難具有競爭力。

剛好那時院本部學術及儀器事務處的發展科需要一位博士級行政人員，我對這個工作考慮了非常久，因為一旦離開實驗室，感覺就回不去我最鍾愛的研究工作了。但是，想陪著孩子成長的念頭越來越強烈，於是我決定放手一試！

沒想到來到院本部工作後，真的有走出象牙塔的感覺。以前都待在實驗室，不知道中研院背後有這麼龐大的行政團隊在運作，才能讓每位研究人員能夠無後顧之憂專心做研究。

要維持中研院的運作真的不容易，除了維繫院本部與院內 31 個研究單位，對外還要和立法院、監察院、科技部溝通，都是挑戰。

做了這份工作後也發現，我曾經待過實驗室的研究背景發揮了很大功用，能夠很快地理解研究人員的需求，也能從研究人員的角度出發，讓行政流程更順利。我能用科學研究的方法，抽絲剝繭找出行政工作上的問題，並研究出最佳的解決辦法。長官們也很尊重和支持我的意見及想法，給我強力的後盾。我很感謝發展科的同仁們，很用心地教我這個從實驗室過來的行政菜鳥，融入這強大的行政團隊，即使工作繁重，大家都會互相支援、同心協力一起完成各種挑戰。

雖然有時會懷念實驗室的生活，但在這裡工作似乎能幫助更多人，帶給我滿滿的成就感，這是當初轉換工作跑道時始料未及的。

能否介紹自己在「學術及儀器事務處發展科」的工作內容？

學術處發展科的工作內容非常多樣性，所有跟學術發展有關的，都是我們的工作。

而我自己的工作項目除了學術處網頁上提到主要職掌，還有一些臨時性的業務，例如回覆立法院提問、準備資料供長官備詢及報告，甚至擔任本院多項頒獎典禮的司儀、或是新書發表會的主持。每天上班都處於多工的狀態，電話一直響、電腦桌面總是開了很多資料夾同時運作。

目前正在執行的工作之一，是院內研究成果系統改版，希望能完整納入中研院所有研究人員的研究成果，並讓介面更有彈性、更容易操作。這個系統的用處是，讓研究人員能在系統內彙整自己的研究成果、各個研究所/中心及三大學組評鑑時依需求做分析報告、還有長官需要了解院內研究情況時，都能派上用場。這改版過程中要考慮使用需求、評估系統介面樣式、資料報表呈現方式，再與負責後端程式架構的資訊同仁溝通解決問題，並與資訊處合作新版上線，是非常耗時且繁複的浩大工程。

嚴愛鑫的學術行政工作內容列舉。(編輯 O.S.：一天 24 小時真的夠用嗎！？)圖／研之有物提供（圖說設計│張語辰） 分享 facebook

每年撰寫一次中研院學術論文引文的統計分析報告，也是我的工作之一。不過別以論文的篇數和點數高低，來判斷研究的重要性。因為某些科學領域的基礎研究，是了解這個世界的基礎，然而其影響指數和引用次數沒辦法跟熱門的研究相比；另外，人文社會科學的影響力，也無法用論文的量化指標來比較。所以，學術論文引文的分析報告是一份參考資料，用來了解中研院在哪些領域是強項，互相觀察國際間各研究單位的表現差異。

除了上述這些，我也負責年輕學者研究著作獎數理組審查、學術行政主管交流會(每季一次)、新進研究人員交流會、以及中央研究院新科院士演講活動，並協助成立委員會整合全院電子期刊訂購。

還有一項最吃重的工作：統籌每年度的三大學組概(預)算審查。全院的經費需要我們這些後勤部隊彙整及審查，並控制經費在該花的地方，支援院長及副院長們站在最前面跟立法院爭取研究經費，協助研究團隊將研究成果貢獻於社會，這樣才不會辜負納稅人的錢。

我之前在實驗室做研究，很天真地認為：「研究經費不是一直都有嗎？」，直到做學術行政工作才發現：要獲得足夠的研究經費真不是件容易的事。

在臺灣想要做關鍵性、突破性的重要研究，無論是資源層面、心理層面，都很需要社會的支持。

「學術演講」、「儀器」對於科學發展的重要性？

我自己曾是個埋首研究工作的人，我覺得在聆聽學術演講的過程中，能讓自己的研究受到啟發、出現新的想法，甚至對人生態度產生正面的影響，這都是很棒的事。我開始籌辦新科院士演講活動之後，除了盡全力安排每個環節，希望讓講者和聽眾都能感受到學術研究的能量之外，更會去注意到現場聽眾的反應，從聽眾求知若渴的眼神和提問，就知道學術交流能帶來的重要影響。

至於儀器，我認為是協助解決科學研究問題的重要工具。

多認識儀器，設計實驗時就能很快想到有什麼儀器功能可以運用，迅速解決問題。

以生命科學領域來說，顯微鏡非常重要。從最基本的到高功能的 2D-3D 螢光影像的共軛焦顯微鏡，以及可以直接看到病毒顆粒、蛋白質的低溫電子顯微鏡 (cryo-EM)，它以非結晶態的水將樣本包起來，在零下 180℃ 維持生物分子的原態，這種觀測方式能將光學與輻射傷害降到最低。

我自己則是很喜歡流式細胞儀 (flow cytometer) ，它可以偵測 DNA 含量、標定細胞膜上的特殊蛋白質抗原，也能進行細胞週期及細胞凋亡的實驗。流式細胞儀還能利用電荷，高速且準確地分離不同的細胞，應用性非常廣，操作又簡單，我覺得是非常有力的研究工具。

對於有興趣來中研院做實驗的高中生，有什麼建議？

之前我參加的「高中生物學習成就優異學生輔導實驗計畫」，現在已改成「高中生命科學研究人才培育計畫」，想來中研院做實驗的高中生，可以在這裡單純地體會科學好玩的地方、做有興趣的研究。我們那時候還有來自新竹、台中的同學，得通勤上課及住宿中研院做專題研究；現在的高中生做專題研究，可以就近找大學內的教授，省下舟車勞頓之不便。

高中時因為覺得做實驗太好玩了，我曾經差點荒廢課業，但後來了解到學校教的都是基礎，有足夠的基礎知識，做實驗時遇到問題才知道如何解決。時間管理也非常重要，才能在學業與研究中達到平衡、不偏廢；懂得管理時間對於之後獨立研究時安排實驗也很重要。

高中時可以多多接觸各領域的知識，因為現在很流行的學問，不一定真正適合自己，而且流行也會退燒。在中研院參與高中生培育計畫，可以輪流到各個實驗室看看，多與研究人員討論，有機會幫助自己找出喜歡的研究領域。

以前我覺得人生只有一條路可以走，但人生的方向，其實會隨著成長和現實環境而有所改變。

最重要的，在高中時期要多跟同學們、夥伴們互動。研究這條路難免會遇上挫折，擁有相同背景的同儕比較能理解彼此的狀況、互相支持打氣。

我跟高中時期一起參加實驗計畫的同學們，還成立了一個小小的幫派──「中研幫」。雖然說起來好像有點兒幼稚，但我們到現在還會互相聯絡，相聚時看到彼此各自在喜愛的領域擁有一片天，就覺得很幸運擁有這一群朋友，也很感激當年在中研院有這麼一段美好的回憶。

延伸閱讀

中央研究院學術及儀器事務處

中央研究院高中生命科學研究人才培育計畫

※本文由中央研究院《研之有物》科普網站授權提供，原文出自「兵馬未動，糧草先行：帶你了解中研院的後勤單位」，採訪編輯柯旂、美術編輯張語辰。未經同意禁止轉載。