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管中閔現身台大財金系畢典致詞 眾多媒體圍堵

2018-06-10 14:32聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

管中閔以系上教授身分上台致詞。圖／讀者提供
管中閔以系上教授身分上台致詞。圖／讀者提供
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台大今天舉行畢業典禮，由代理校長郭大維主持，郭大維是台大校史上第二位主持畢典的代理校長。台大校長當選人管中閔今天下午出席台大財務金融學系暨研究所的畢業典禮，會前媒體堵訪時，管中閔僅說，今天是同學的畢業典禮，謝謝大家。之後，管中閔以系上教授身分上台致詞。

日前有台大師生、家長發起連署活動，希望台大校長當選人管中閔能出席畢典致詞，但台大校方日前表示，已另邀請演講人，管不會出席台大畢典。此外，台大管理學院與台大EMBA班，原本計畫要共同舉行畢典，並邀請管中閔前去致詞，但此事受到校內部分教師反對，也已經決定取消。

對於今年的台大畢業典禮不是由正式校長主持，有的台大畢業生覺得心情難過。也有台大教授說，「像一艘大船卻沒有船長，雖然在茫茫大海中也不會就此沈沒，但是有著非常不安穩的迷惘感。」這一屆的台大畢業生，未來談論時，只能提到這是一段沒有校長的「台大黑暗期」。

【中央社／台北10日電】

台大校長管中閔今天下午出席台大財金系畢業典禮，被大批媒體包圍，針對媒體提問校長遴選等事，管中閔僅表示，今天是學生典禮、謝謝大家，並未回應媒體提問。

台大校長遴選委員會今年1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原訂2月上任，但因為管中閔陸續傳出擔任企業獨立董事、論文案、赴中國活動等爭議，教育部5月發函請台大重啟遴選。

台大今天舉行106年度畢業典禮，管中閔並未出席，但上午畢典上仍有台大畢業生，以手機螢幕顯示「還我校長」的跑馬燈文字。

管中閔今天下午出席台大財金系畢業典禮，被大批媒體包圍，媒體詢問今天為何到場、對至今未能上任有何回應等問題，管中閔僅回答，今天是學生典禮、謝謝大家，並未直接回應媒體提問。稍後台大財金系也以活動不開放為由，請媒體離場。

台灣大學畢業典禮，畢業生以手機秀出照片，力挺無法上任的台大校長當選人管中閔。記者...
台灣大學畢業典禮，畢業生以手機秀出照片，力挺無法上任的台大校長當選人管中閔。記者余承翰／攝影
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台大校長當選人管中閔下午出席台大財金系畢業活動。記者余承翰／攝影
台大校長當選人管中閔下午出席台大財金系畢業活動。記者余承翰／攝影
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台大管中閔畢業典禮

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