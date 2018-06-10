亞太停辦 董事會：盼各界借鑑慘痛經驗

2018-06-10 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



抗議亞太創意技術學院董事會未經正當程序宣布停辦，亞太師生繞行教育部高呼訴求，要求教育部立刻專案處理亞太教職員生權益。報系資料照 記者林伯東／攝影 分享 facebook 亞太創意技術學院師生今天早上赴教育部抗議，直指董事會突襲「停辦」。對此，董事會表示，與校務團隊努力設法爭取外界資源挹注，整合教職員自立自救。無奈校內紛爭不斷，加上外界社運團體介入，情勢已趨複雜。確實超過學校能量負荷，因此在萬般無奈下決議學校停辦。

董事會說明，後續將於一周內依法提出相關規畫 ，並向教育部申請動用剩餘校務基金，絕不積欠教職員合法薪資，並已於近日辦理勞基法規定資遣預告，確保校內教職員得以領取在退撫基金帳戶內退休年金與保障無虞。

董事會表示，懇請教育部繼續協助學校，協調既有學生與優秀教師共同「團體轉學」至附近技職院校，讓學生與優良教師仍可安心就學。剩餘基金亦將保留新台幣六百萬元，供有意願於亞太原校畢業學生， 聘任教師兼任授課使用。

他們也感謝，代理校長與領導團隊在萬分困難環境下仍然堅守岡位，爭取各種機會。事件複雜化， 董事會力有未逮，導致引起社會不安，深感抱歉。

董事會最後也說，懇請外界社運團體與有心人士理性監督教育政策，不要繼續利用少數學生激化對立與製造社會誤解。少子化趨勢下辦學日趨困難，私立學校辦學資源有限，教學人員在校務惡化前應該更積極優化教學品質， 而非荒廢教務四處抗議。 希望各界借鑑亞太慘痛經驗，珍惜熱心助學資源，用務實自強取代自私貪婪。