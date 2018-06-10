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台大今畢典 代校長郭大維：台大陷入巨大危機

來了！金正恩約下午3點抵新加坡 李顯龍今明分見川金

台大畢業典禮 代理校長：深信大學自治重要

2018-06-10 09:40聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

台灣大學上午舉辦106學年畢業典禮，面對台大校長遴選爭議，台大代理校長郭大維在致詞時表示，台灣高教出問題，雖然國立大學校院協會聲明指政府不應干預遴選結果，但台大遴委會及兩次校務會議決議，卻得不到政府尊重，台大深信大學自治的重要，「繼續堅守民主法治、教育政治分離的重要性」，是台大的社會責任。

台灣大學上午舉行畢業典禮。記者余承翰／攝影
台灣大學上午舉行畢業典禮。記者余承翰／攝影
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台灣大學上午舉行畢業典禮。記者余承翰／攝影
台灣大學上午舉行畢業典禮。記者余承翰／攝影
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台灣大學上午舉行畢業典禮。記者余承翰／攝影
台灣大學上午舉行畢業典禮。記者余承翰／攝影
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台灣大學上午舉行畢業典禮，台大代理校長郭大維（右）致詞時指出，台灣高教出問題，但...
台灣大學上午舉行畢業典禮，台大代理校長郭大維（右）致詞時指出，台灣高教出問題，但台大深信大學自治的重要，將繼續堅守民主法治、教育政治分離的重要性。記者余承翰／攝影
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台灣大學上午舉行畢業典禮，台大代理校長郭大維（右）致詞時指出，台灣高教出問題，但...
台灣大學上午舉行畢業典禮，台大代理校長郭大維（右）致詞時指出，台灣高教出問題，但台大深信大學自治的重要，將繼續堅守民主法治、教育政治分離的重要性。記者余承翰／攝影
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台灣大學上午舉行畢業典禮。記者余承翰／攝影
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台大高教台灣大學

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