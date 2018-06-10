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台大今畢典 代校長郭大維：台大陷入巨大危機

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台大今畢典 代校長郭大維：台大陷入巨大危機

2018-06-10 09:34聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台灣大學上午舉行畢業典禮，台大代理校長郭大維（右）致詞時指出，台灣高教出問題，但...
台灣大學上午舉行畢業典禮，台大代理校長郭大維（右）致詞時指出，台灣高教出問題，但台大深信大學自治的重要，將繼續堅守民主法治、教育政治分離的重要性。 記者余承翰／攝影
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台大今天舉行畢業典禮，由代理校長郭大維主持，郭大維是台大校史上第二位主持畢典的代理校長。郭大維致詞時表示談到台大校長遴選爭議。他提到，台大陷入巨大危機，台灣高教出了問題。台大遴選委員會的決定、兩次校務會議決議，得不到政府的尊重。台大會繼續堅持民主法治、教育政教分離的重要，這是我們的社會責任。郭大維的一席話，提振台大師生士氣，現場多次給予熱烈掌聲。

有台大師生、家長發起連署活動，希望台大校長當選人管中閔能出席畢典致詞，但台大校方日前表示，已另邀請演講人，管不會出席台大畢典。此外，台大管理學院與台大EMBA班，原本計畫要共同舉行畢典，並邀請管中閔前去致詞，但此事受到校內部分教師反對，也已經決定取消。

郭大維致詞一開始，首先提醒畢業生，在這個充滿期待而又快速變化的時代，「全球化的競爭將賦予你無限的可能，但你也必須要面對沒有國界的競賽。」

郭大維表示，我們期待台大是一所偉大的大學，但是大學之所以偉大是在於學術領先群倫嗎？還是因為有許多傑出校友？還是因為我們在歷史或是社會上留下重要的印記？我們回顧過去的點點滴滴，台大從蓬萊米的發明到肝炎防治，在所有社會運動中，師生總是充滿理想，為台灣留下許多深遠影響。我們的畢業生李遠哲與姚期智榮獲諾貝爾獎與圖靈獎，讓我們同感榮耀，我們的畢業生在學術、政治、產業、社會服務各領風騷，創立廣達、華碩、聯發科等知名企業。

「但是這些事實足以證明台大是一所偉大的大學嗎？還是它僅僅能說明台大是一所好大學而已？」郭大維指出，今年是台大創校90周年，他期待所有師生一起思考台大是一所偉大的大學嗎？回想台灣的歷史，每當社會產生疑惑與不安時，請問社會大眾對台大有什麼期待？是否就像在黑暗中尋求燈塔的指引！2002年SARS發生，2003年4月和平醫院封院，整個台灣社會陷入恐慌，社會將目光投向了台灣大學附屬醫院，我們的投入安定了人心，相信全體台大師生同感榮耀。

郭大維話鋒一轉，談到台大校長遴選爭議。他表示，雖然國立大學校院協進會聲明指出，政府不應干預遴選結果，私立大學校院協進會的聲明更明確指出教育部的職責是就遴選委員會選定的人選完成聘任程序。但是台大遴選委員會的決定，三月與五月的兩次校務會議決議得不到政府的尊重。台大深信大學自治的重要，我們會繼續堅持民主法治、教育政教分離的重要，這是我們的社會責任。話說至此，現場響起一片歡呼和掌聲。

郭大維繼續提到，兩年來，他一直捫心自問台大是不是一所偉大的大學，他認為，傑出的校友僅僅是讓台大看起來是一所好大學，一所偉大的大學應該要有令人傳頌的精神，應該是危機發生時，社會引領期盼的大學，所有師生是塑造這個精神的本體。

「在這個充滿創新變革的時代，雖然大學的功能不斷的被重新定義」，但有一件事應該是不變的，身為台大的畢業生，必須要有理想，要有榮譽感，對社會國家要有責任感，對於弱勢要有同理心。因為台大的責任是培養國家、社會、產業的領導人才，應該要扮演推動國家社會進步的動力，「要有雖千萬人，吾往矣的精神。」

台灣大學上午舉行畢業典禮。 記者余承翰／攝影
台灣大學上午舉行畢業典禮。 記者余承翰／攝影
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台大郭大維管中閔

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