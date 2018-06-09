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教部：亞太學院若停辦　協助師生安置

2018-06-09 20:05中央社 台北9日電

亞太創意技術學院宣布將在2018年7月31日停辦。 聯合報系資料照片
亞太創意技術學院宣布將在2018年7月31日停辦。 聯合報系資料照片
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亞太創意技術學院傳出將停辦高教工會10日將陳情，要求教育部維護師生權益。教育部技職司長楊玉惠表示，目前還沒收到會議記錄，如果確定停辦，會協助師生安置。

高教工會今天發出採訪通知，指亞太學院董事會「突襲申請停辦」，引起學生群情激憤，將於明天北上教育部，要求學生原校畢業，學校以既有師資開足課程。

中央社記者向教育部求證，技職司長楊玉惠表示，目前收到的消息，亞太學院5月分薪水有拖欠的狀況，本月7日董事會上，確有提到「停辦」之事，不過會議記錄還沒送抵教育部，因此不確定學校是要轉型還是退場。依法私校停辦後可轉型為教育、文化、社會福利法人。

楊玉惠表示，亞太學院日前已確定107學年度停招，如果真的要走到「停辦」，教育部會比照之前退場的學校，協助學生轉學安置。如果學生希望在原校畢業，也會要求學校「該開的課要開」，給予適當的輔導。

至於教職人員部分，楊玉惠表示，如果學校確定退場，會協助爭取優退措施，並輔導老師轉職。

台灣大專受到少子女化衝擊，目前已有3校退場，包括高鳳數位內容學院、永達技術學院，以及本月7日教育部正式審議通過的高美醫護管理專科學校。

不願具名的亞太學院教師指出，7日董事會確實有請校長跟同仁溝通「停辦」之事，但目前看來是還有轉圜的空間。

一名不具名的亞太學院教職員表示，昨天校長對教職員宣布董事會已通過停辦決議時，有部分教職員不滿，也有許多意見，因此，可能仍需進一步討論；此外，也另聽到消息，部分教職員明天將與學生一起到教育部抗議、表達訴求。

教育部高教

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