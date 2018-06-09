鄧芳宜林祺育突破疾病 逆境獲大學畢業

2018-06-09 18:27 中央社 新北9日電



從小患脊髓性肌肉萎縮症無法行走的鄧芳宜，終身坐在輪椅上；她勤奮好學終於獲得大學日文系畢業文憑。終生無法排汗的八仙粉塵爆患者林祺育，大學畢業後朝專業保險經理人努力。

致理科技大學今天表示，10日將舉行畢業典禮，應用日語系畢業生鄧芳宜，及保險金融管理系畢業生林祺育兩人，將獲頒「精勤獎」。

校方說，他們雖因生理限制有許多不便，卻不因此喪志，勤奮向學的精神與生命的韌性，可作為其他學生的楷模。

致理科大新聞稿表示，鄧芳宜因肌肉萎縮終身都得坐在輪椅上；因疾病特性與併發症的影響，她無法安睡到天明，疼痛與不適已成為她生活的主要部分。

鄧芳宜雖罹患罕見疾病，但她不畏逆境，克服各種障礙與困難，不向命運低頭。靠著喜愛日文的熱忱，從網路資源和廣播學習日文，靠著驚人的毅力通過日文檢定，更獲專題製作第一名，她也突破身體障礙，連續每學期獲得第一名成績。

校方表示，八仙塵爆傷患林祺育，當時全身85%燒燙傷，因傷勢嚴重，截斷5/6的壞死小腸，身上60%以上的毛囊壞死，終生無法排汗。

歷經111天生死關頭治療，林祺育出院後仍積極復健，對生命充滿鬥志與韌性，並樂於分享生命歷程。他說，面對逆境微笑撐過去就是勝利。

積極樂觀傳遞正向能量的林祺育，努力向學獲得大學畢業文憑，未來，他想要成為一名專業保險經理人，提供更多人的生活保障。