親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英語無效學習
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
國家考試
35th政大金旋獎

退場學校再一所？亞太學院董事會傳通過「停辦」

跨100公里求學 91歲將軍碩士畢業還想讀博士

鄧芳宜林祺育突破疾病 逆境獲大學畢業

2018-06-09 18:27中央社 新北9日電

從小患脊髓性肌肉萎縮症無法行走的鄧芳宜，終身坐在輪椅上；她勤奮好學終於獲得大學日文系畢業文憑。終生無法排汗的八仙粉塵爆患者林祺育，大學畢業後朝專業保險經理人努力。

致理科技大學今天表示，10日將舉行畢業典禮，應用日語系畢業生鄧芳宜，及保險金融管理系畢業生林祺育兩人，將獲頒「精勤獎」。

校方說，他們雖因生理限制有許多不便，卻不因此喪志，勤奮向學的精神與生命的韌性，可作為其他學生的楷模。

致理科大新聞稿表示，鄧芳宜因肌肉萎縮終身都得坐在輪椅上；因疾病特性與併發症的影響，她無法安睡到天明，疼痛與不適已成為她生活的主要部分。

鄧芳宜雖罹患罕見疾病，但她不畏逆境，克服各種障礙與困難，不向命運低頭。靠著喜愛日文的熱忱，從網路資源和廣播學習日文，靠著驚人的毅力通過日文檢定，更獲專題製作第一名，她也突破身體障礙，連續每學期獲得第一名成績。

校方表示，八仙塵爆傷患林祺育，當時全身85%燒燙傷，因傷勢嚴重，截斷5/6的壞死小腸，身上60%以上的毛囊壞死，終生無法排汗。

歷經111天生死關頭治療，林祺育出院後仍積極復健，對生命充滿鬥志與韌性，並樂於分享生命歷程。他說，面對逆境微笑撐過去就是勝利。

積極樂觀傳遞正向能量的林祺育，努力向學獲得大學畢業文憑，未來，他想要成為一名專業保險經理人，提供更多人的生活保障。

保險八仙

相關新聞

退場學校再一所？亞太學院董事會傳通過「停辦」

2018-06-09 17:50

金門大學首位滿級分學生 黃建桐畢業了

2018-06-09 18:25

教出上百位老闆 王瑞材獲頒北科大名譽博士

2018-06-09 18:20

鎖住青春回憶！中正CCU鎖牆 新打卡景點

2018-06-09 17:14

黃光男獲頒名譽博士 勉學弟妹：及早立志定向

2018-06-09 17:12

中研院士劉炯朗「新藍白拖理論」 勉勵東海畢業生

2018-06-09 16:59

勤益科大畢典 外籍4學霸超吸睛

2018-06-09 16:04

台大學生仿效香港設民主牆 學校樂觀其成

2018-06-09 15:33

中正大學學生畢典抗議獨裁 校長：寬容包容面對

2018-06-09 15:32

台大校務會議通過 設常態意見表達區

2018-06-09 15:02

影／林書豪政大畢典致詞 祝福畢業生

2018-06-09 13:45

建議教部修大學法？ 台大校務會議：待遴選告段落再說

2018-06-09 13:45

校長遴選╱受干預寫入校史？台大組工作小組

2018-06-09 13:10

陪身障弟「再讀1次大學」 獲頒友悌獎

2018-06-09 13:03

戴資穎碩士畢業 獲頒市長獎、術科傑出貢獻獎

2018-06-09 13:01

NBA／林書豪的「自信」 令他勇於面對哈登

2018-06-09 13:00

林書豪政大畢典致詞：若要偉大 就要有點瘋狂

2018-06-09 12:58

比照大法官會議？ 台大學生提案修議事規則

2018-06-09 12:21

拔管案是否列校史 台大校務會議通過先蒐集資料

2018-06-09 11:54

拔管案列入校史？ 台大校務會議通過「先蒐集資料」

2018-06-09 11:39

NBA／林書豪政大畢典致詞 要偉大就要瘋狂

2018-06-09 10:39

校長遴選不排除釋憲？ 台大：若提約半年至一年有結果

2018-06-09 10:11

台大校務會議 說明校長遴選提訴願

2018-06-09 10:09

全面開戰？ 台大校務會議提案：校長遴選過程列入校史

2018-06-09 09:33

QS大學排名官網將我國旗換成五星旗 教部嚴正抗議

2018-06-08 15:07

影／陳學聖爆：上市櫃獨董657人是教授

2018-06-08 10:21

藍委：逾半數教授獨董未取得兼任同意函 拔管沒事找事

2018-06-08 10:11

海大送給畢業生驚喜 卻因爲太亮花海差點開不了

2018-06-08 08:49

清大STEAM學校啟動 領學子「跨科學創藝」

2018-06-08 02:05

50億退場基金凍結 條例還在等三讀

2018-06-08 00:45

註冊率不到6成 17校達「淹水線」

2018-06-08 00:36

廈門咖啡拉花與沖煮賽 金大學生包辦各大獎「 金」風光

2018-06-07 23:54

英國泰晤士報高教千禧年大學排名 亞大全台第1

2018-06-07 23:24

第三所大專關門！ 一張圖表看少子化私校倒閉潮

2018-06-07 19:43

世界大學排名進步 台大：努力提高國際能見度

2018-06-07 19:36

發揚推拿 整復師工會攜手屏東大學合作

2018-06-07 18:15

招優秀師資生 台師大取消教育學分抵免上限

2018-06-07 15:04

QS世界大學排名／麻省理工7連霸 台大第72名

2018-06-07 14:05

QS世界大學排名 台大72名、北醫大全國私校第一

2018-06-07 10:17
看更多

熱門文章

全面開戰？ 台大校務會議提案：校長遴選過程列入校史

2018-06-09 09:33

NBA／林書豪政大畢典致詞 要偉大就要瘋狂

2018-06-09 10:39

桃園私立復旦國中部會考23人滿分 17人選直升高中部

2018-06-08 19:30

校長遴選不排除釋憲？ 台大：若提約半年至一年有結果

2018-06-09 10:11

中正大學學生畢典抗議獨裁 校長：寬容包容面對

2018-06-09 15:32

藝文科系學生最愛報考這類公職 錄取率低也要考

2018-06-08 22:17

退場學校再一所？亞太學院董事會傳通過「停辦」

2018-06-09 17:50

統測報名首傳大當機 考生：難道要跟甄選說拜拜

2018-06-09 13:03

國中會考再獲佳績 照南7年級裝冷氣目標邁進一大步

2018-06-08 21:20

台鐵營運人員甄試 南部青年報考最熱

2018-06-09 09:05

拔管案列入校史？ 台大校務會議通過「先蒐集資料」

2018-06-09 11:39

鄭英耀如任教長 盼改善經費分配

2018-06-08 20:14

建議教部修大學法？ 台大校務會議：待遴選告段落再說

2018-06-09 13:45

勤益科大畢典 外籍4學霸超吸睛

2018-06-09 16:04

這所國小的空中蝴蝶花園 有效降低室內溫度3至4度

2018-06-08 19:36

國中會考宜蘭榜首 中道中學林紓宇受惠芥川龍之介

2018-06-08 20:04

林書豪政大畢典致詞：若要偉大 就要有點瘋狂

2018-06-09 12:58

影／林書豪政大畢典致詞 祝福畢業生

2018-06-09 13:45

會考大贏家 桃園私校逾3成學生5A

2018-06-09 00:16

北興國中稱霸嘉義市 兩學生滿冠王

2018-06-08 23:05

2.5萬人搶鐵飯碗 鐵路特考錄取率約6.7%

2018-06-09 08:58

台大學生仿效香港設民主牆 學校樂觀其成

2018-06-09 15:33

周逸衡談教長條件 擔憂政治清算

2018-06-08 20:15

這校畢典不一樣！4場全由學生包辦

2018-06-09 13:45

比照大法官會議？ 台大學生提案修議事規則

2018-06-09 12:21

台大校務會議 說明校長遴選提訴願

2018-06-09 10:09

5A總人數下降 南女、嘉中、嘉女 預估錄取門檻下修

2018-06-08 23:21

開缺創新高 警察、鐵路特考增列需用148人

2018-06-09 00:22

台東國中會考 36人5A以上

2018-06-08 21:19

我們世代…1%寫出六級分 歷年最少

2018-06-09 00:18

NBA／林書豪的「自信」 令他勇於面對哈登

2018-06-09 13:00

會考高分少了 免試落點稍微下調 估34.6分上建北

2018-06-09 00:12

別成數盲！6%考生不會算平均數

2018-06-09 00:15

天天自打胰島素 糖尿病學生拚出5A7+

2018-06-09 00:20

廣興國小畢業生15天單車環島 一生的回憶

2018-06-08 20:45

107會考中投區怎麼填志願？輔導老師建議4原則

2018-06-09 17:13

拔管案是否列校史 台大校務會議通過先蒐集資料

2018-06-09 11:54

教室裝冷氣？ 學醫的高市議員鄭光峰籲考量學生健康

2018-06-08 20:09

文青拚上國考 把興趣變工作

2018-06-09 00:22

有國中擬停辦 全校協：教師團體不實指控疑為影響遴選

2018-06-09 12:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top