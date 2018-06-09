台大、陽明校長雙重標準？教部：臆測非事實

2018-06-09 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣大學校務會議今天由主秘林達德報告法律爭點時指出，台大和陽明均有遴委會委員與校長候選人擔任同一營利事業職務之情形，教育部未採取相同標準加以審核。 報系資料照 分享 facebook

台灣大學校務會議今天由主秘林達德報告法律爭點時指出，台大和陽明均有遴委會委員與校長候選人擔任同一營利事業職務之情形，教育部未採取相同標準加以審核，對此，教育部指出，「顯係臆測而非事實」。

教育部說，陽明大學校長遴選程序中，確有召集人與候選人於遴選期間同時任同一公司獨立董事職務關係，但是在教育部聘任後始經揭露，教育部知悉後，隨即在5月7日及17日二度函請陽明大學查明實情，未來會以處理台大校長遴選案程序面要求的相同標準審視後，依規定辦理。

而台大6月4日送達訴願書理由中，也提及教育部於陽明大學案採差別待遇，由於二案發生時間接近，遴選過程資訊未揭露情形，有相同也有部分差異的地方。基於訴願法規定，受理訴願機關具有得視事件情節逕為變更決定的權限，為期依法行政，台大訴願書所提意見，未來行政院訴願審議委員會有所權衡並依法做出決定後，教育部會依訴願決定情形審慎處理。

教育部強調，自5月4日請台大儘速重啟遴選程序迄今已逾1個月，這是教育部依適法性監督所進行的程序要求。而即便是行政處分，也不會因提起訴願而停止，更何況台大校長遴選委員會組織及運作要點第18點規定，「校長當選人因故無法就職時，由原校長職務代理人代行校長職權，並由原遴選委員會重新辦理遴選事宜。」教育部呼籲台大及遴委會注意遴選責任與依法行政。