親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英語無效學習
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
國家考試
35th政大金旋獎

罹癌農夫種西瓜養家滯銷 球友用新台幣幫助下架

全面開戰？ 台大校務會議提案：校長遴選過程列入校史

2018-06-09 09:33聯合報 記者林良齊╱即時報導

台灣大學校長遴選委員會今年1月初遴選出管中閔為校長當選人後，教育部於4月底退回此項人事案，但台大舉辦臨時校務會議並要求「盡速發聘」，今天台大舉辦校務會議，其中由官俊榮、徐永豐等校務會議代表提案的「校務會議應推動檢討本次校長遴選所受政治力干擾並研擬維護自主之道」。該提案也建議，「本校應即時成立工作小組，推動檢討本次校長遴選過程遭受政治力干擾之事實證據，向校務會議提出報告並列入校史，並研擬維護落實大學自主的方案。」

說明中也提及，「本校向教育部提出新任校長人選後，先由某些特定立場之立委利用預算審查，提案挾持教育部要求釐清其所謂爭議前，不得發聘台大校長。繼而教育部在立委因輿論壓力撤案後，竟然接手打壓台大。根據大學法等上開法規，大學校長遴選委員會獨立自主運作，教育部對本校校長遴選委員會所選出的校長，沒有審查的權利而只能做形式的核定。嚴重違反其自訂的校長遴選委員會運作之獨立自主。」

說明指出，「教育部在台大遴選過程曾經來文，竟然要求刪改台大校長遴選委員會的程序細則。有關遴選委員之利益迴避，教育部要求刪除其中「或由本會委員主動提議…這是否埋下選後紛爭的禍端？」，「教育部一再以要求釐清種種疑義為藉口，已經無法模糊其妨害台大自主的事實…陳維昭前校長慨嘆「這是校園民主最黑暗的時刻」，而今台大人更須有所警覺：從楊校長的不續任事件，一年多來以政主的外力，明顯一再侵犯本大學的自主。」

說明提及，「為維護台大自主、確保本校學術自由，校務會議責任旁貸，應該推動檢討本次校長遴所受政力干擾，並慎詌應變以維護自主之道。包括：公開聲明譴責外力介入之不當，推動深化社會對大學自主的認同，並促成當局必要之立法補正；乃至為緩解教育部延宕之害,針對其違法事實研擬推動訴請國家賠償。」

今天台大舉辦校務會議。聯合報系資料照
今天台大舉辦校務會議。聯合報系資料照
分享

教育部台大挾持

相關新聞

校長遴選不排除釋憲？ 台大：若提約半年至一年有結果

2018-06-09 10:11

台大校務會議 說明校長遴選提訴願

2018-06-09 10:09

QS大學排名官網將我國旗換成五星旗 教部嚴正抗議

2018-06-08 15:07

影／陳學聖爆：上市櫃獨董657人是教授

2018-06-08 10:21

藍委：逾半數教授獨董未取得兼任同意函 拔管沒事找事

2018-06-08 10:11

海大送給畢業生驚喜 卻因爲太亮花海差點開不了

2018-06-08 08:49

清大STEAM學校啟動 領學子「跨科學創藝」

2018-06-08 02:05

50億退場基金凍結 條例還在等三讀

2018-06-08 00:45

註冊率不到6成 17校達「淹水線」

2018-06-08 00:36

廈門咖啡拉花與沖煮賽 金大學生包辦各大獎「 金」風光

2018-06-07 23:54

英國泰晤士報高教千禧年大學排名 亞大全台第1

2018-06-07 23:24

第三所大專關門！ 一張圖表看少子化私校倒閉潮

2018-06-07 19:43

世界大學排名進步 台大：努力提高國際能見度

2018-06-07 19:36

發揚推拿 整復師工會攜手屏東大學合作

2018-06-07 18:15

招優秀師資生 台師大取消教育學分抵免上限

2018-06-07 15:04

QS世界大學排名／麻省理工7連霸 台大第72名

2018-06-07 14:05

QS世界大學排名 台大72名、北醫大全國私校第一

2018-06-07 10:17

中醫大60年 期許10年進世界百大

2018-06-06 23:41

政大校長候選人 對QS排名看法異

2018-06-06 23:25

早期牽豬哥賺錢養全家 她靠牽豬哥免費讀國立大學

2018-06-06 21:21

不甩大學排名 政大校長候選人：那是洋人的制度

2018-06-06 21:02

東海大學下學期開「神課」 各領域專家授成功之道

2018-06-06 19:35

政大校長候選人 都反對拚國際排名

2018-06-06 18:58

中原大學日籍生全大運紀錄 200M仰式4年無人破

2018-06-06 18:28

美國專利件數百大排名 清大全球23全台第1

2018-06-06 11:17

副總統陳建仁今參與中國醫大60周年慶

2018-06-06 11:15

反拔管第三箭 管中閔提訴願

2018-06-05 23:53

教育部半年未核准解聘 狼師續開課

2018-06-05 23:35

管案提訴願 官員：訴願委員3分之2外聘 不致官官相護

2018-06-05 22:47

獨／解聘狼師教育部半年未核 東華大學恐被迫續聘

2018-06-05 22:11

亞太學院擬停招一年 教職員優離退方案待協調

2018-06-05 21:54

離台灣近 500餘名台生報名廈門大學

2018-06-05 21:52

教育部：台大須正視教部二度函請重啟遴選的必要作為

2018-06-05 21:39

台大生籲各方保持冷靜：盼周日畢典不要有肢體衝突

2018-06-05 21:16

管中閔律師團提訴願：盼為大學自治保留生機

2018-06-05 19:57

亞太學院爭議 教育部：會保障學生原校畢業權

2018-06-05 19:38

政大校長治校公聽會今登場 師生最關心兼任及攬才問題

2018-06-05 19:23

影／清華陸生廣場舞超受歡迎 只為「社會實踐」

2018-06-05 16:29

影／大學校長婚宴上談年改、拔管 被讚翻「最強賀辭」

2018-06-05 14:24
看更多

熱門文章

國中會考成績公布 預估34分上建中、北一女

2018-06-08 11:51

會考寫作6級分人數創歷年最低 高分範文寫「繽紛卻將無光」

2018-06-08 11:19

中投區錄取門檻下降！中一中91點、中女中92點

2018-06-08 12:32

單親煮飯顧2弟、半夜才苦讀 會考滿分生：環境非絕對

2018-06-08 11:47

國中會考考出5A++ 學生：不要給自己太大壓力

2018-06-08 11:44

南投縣國中會考 中興國中拿第一

2018-06-08 17:31

QS大學排名官網將我國旗換成五星旗 教部嚴正抗議

2018-06-08 15:07

會考成績出爐 新竹明星學校落點看這

2018-06-08 17:31

武陵高中錄取少38人 國中會考落點32點

2018-06-08 12:05

玩線上遊戲紓壓 國中會考5A++作文滿級分

2018-06-08 12:01

桃園私立復旦國中部會考23人滿分 17人選直升高中部

2018-06-08 19:30

補教名師女兒會考滿級分 盼上台南女中

2018-06-08 12:06

會考寫作範文陳腔濫調 閱卷師：才國中且短短50分鐘

2018-06-08 13:19

學者批新南向又在唬爛 籲政府別再欺騙國人

2018-06-08 14:09

這個國中考前加開「4A1B」講座 全校17%考5A

2018-06-08 17:09

林右昌讚當女兒很好的方佳柔 不畏逆境可望上北一女

2018-06-08 17:00

全面開戰？ 台大校務會議提案：校長遴選過程列入校史

2018-06-09 09:33

國中會考寄成績單 桃園武陵門檻估5A和7+

2018-06-08 11:41

寫世代病態獲選作文範本 章尹：對許多事好奇

2018-06-08 11:52

桃園私校仍是會考贏家 想直升原校還爆滿進不去

2018-06-08 12:14

國中會考 嘉義民生國中4成學生達第一志願門檻創新高

2018-06-08 11:26

國中會考放榜 花蓮唯一5A++在花崗

2018-06-08 17:27

會考數學非選6％考生不會平均數 恐成生活中的「數盲」

2018-06-08 11:41

國中會考成績公布 教師判斷：社區高中分數下修

2018-06-08 11:46

「只希望不要讓媽媽擔心」 單親逆境會考拚出5A和7+

2018-06-08 12:00

國三就修高一物理 張芷熏拿滿級分想攻醫美

2018-06-08 14:43

影／滿級分雙胞胎兄弟 愛閱讀愛打球不上網

2018-06-08 15:19

影／原民合唱團奪金歸國 小朋友機場歡樂獻唱

2018-06-08 11:00

會考榜首愛微博、追文手 強調新世代要尊重包容

2018-06-08 15:21

藝文科系學生最愛報考這類公職 錄取率低也要考

2018-06-08 22:17

鄭英耀如任教長 盼改善經費分配

2018-06-08 20:14

國中會考再獲佳績 照南7年級裝冷氣目標邁進一大步

2018-06-08 21:20

花蓮國風國中會考22人獲5A 全縣最多

2018-06-08 18:18

影／特別的畢業生 小學頒畢業證書給...老校舍

2018-06-08 14:54

這所國小的空中蝴蝶花園 有效降低室內溫度3至4度

2018-06-08 19:36

You後接is讓老師傻眼 曾道茗英文衝到A++

2018-06-08 15:22

國中會考宜蘭榜首 中道中學林紓宇受惠芥川龍之介

2018-06-08 20:04

港明3名5A++且作文滿分 罕病生得5A導師稱讚

2018-06-08 14:53

五福國中罕病男生和心臟病女孩 都上第一志願　

2018-06-08 17:00

作文「我們這個世代」 南光滿分施柔妤寫榮景到迷惘

2018-06-08 17:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top