全面開戰？ 台大校務會議提案：校長遴選過程列入校史

2018-06-09 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣大學校長遴選委員會今年1月初遴選出管中閔為校長當選人後，教育部於4月底退回此項人事案，但台大舉辦臨時校務會議並要求「盡速發聘」，今天台大舉辦校務會議，其中由官俊榮、徐永豐等校務會議代表提案的「校務會議應推動檢討本次校長遴選所受政治力干擾並研擬維護自主之道」。該提案也建議，「本校應即時成立工作小組，推動檢討本次校長遴選過程遭受政治力干擾之事實證據，向校務會議提出報告並列入校史，並研擬維護落實大學自主的方案。」

說明中也提及，「本校向教育部提出新任校長人選後，先由某些特定立場之立委利用預算審查，提案挾持教育部要求釐清其所謂爭議前，不得發聘台大校長。繼而教育部在立委因輿論壓力撤案後，竟然接手打壓台大。根據大學法等上開法規，大學校長遴選委員會獨立自主運作，教育部對本校校長遴選委員會所選出的校長，沒有審查的權利而只能做形式的核定。嚴重違反其自訂的校長遴選委員會運作之獨立自主。」

說明指出，「教育部在台大遴選過程曾經來文，竟然要求刪改台大校長遴選委員會的程序細則。有關遴選委員之利益迴避，教育部要求刪除其中「或由本會委員主動提議…這是否埋下選後紛爭的禍端？」，「教育部一再以要求釐清種種疑義為藉口，已經無法模糊其妨害台大自主的事實…陳維昭前校長慨嘆「這是校園民主最黑暗的時刻」，而今台大人更須有所警覺：從楊校長的不續任事件，一年多來以政主的外力，明顯一再侵犯本大學的自主。」