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QS大學排名官網將我國旗放成五星旗 教部嚴正抗議

「最後一刻也不低頭」李恕權看著傅達仁微笑飲藥

QS大學排名官網將我國旗換成五星旗 教部嚴正抗議

2018-06-08 15:07聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

英國QS高等教育機構近日公布2019年最新世界大學排名，台灣共有17校進入全球千...
英國QS高等教育機構近日公布2019年最新世界大學排名，台灣共有17校進入全球千大之列，但QS官網竟將台灣的大學國旗圖示，錯置為中國的五星旗。圖／翻攝自QS官網
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英國QS高等教育機構近日公布2019年最新世界大學排名，台灣共有17校進入全球千大之列，但QS官網竟將台灣的大學國旗圖示，錯置為中國的五星旗。對此，教育部今天表示，將對QS提出嚴正抗議。

教育部表示，已聯絡駐英國代表處教育組，請該組立即以電話及信函並行方式，向QS高等教育機構提出抗議，要求即予更正。

此外，而列名的台灣各大學，也將會向QS高等教育機構提出抗議及請其更正。教育部日後將持續追蹤關注後續發展。

英國QS高等教育機構近日公布2019年最新世界大學排名，台灣共有17校進入全球千...
英國QS高等教育機構近日公布2019年最新世界大學排名，台灣共有17校進入全球千大之列，但QS官網竟將台灣的大學國旗圖示，錯置為中國的五星旗。圖／翻攝自QS官網
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昨天官網的國旗圖示仍是中華民國國旗。圖／翻攝自QS官網
昨天官網的國旗圖示仍是中華民國國旗。圖／翻攝自QS官網
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教育部國旗大學排名

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