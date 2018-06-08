QS大學排名官網將我國旗換成五星旗 教部嚴正抗議

2018-06-08 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



英國QS高等教育機構近日公布2019年最新世界大學排名，台灣共有17校進入全球千大之列，但QS官網竟將台灣的大學國旗圖示，錯置為中國的五星旗。圖／翻攝自QS官網 分享 facebook 英國QS高等教育機構近日公布2019年最新世界大學排名，台灣共有17校進入全球千大之列，但QS官網竟將台灣的大學國旗圖示，錯置為中國的五星旗。對此，教育部今天表示，將對QS提出嚴正抗議。

教育部表示，已聯絡駐英國代表處教育組，請該組立即以電話及信函並行方式，向QS高等教育機構提出抗議，要求即予更正。