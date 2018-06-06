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中原大學日籍生全大運紀錄 200M仰式4年無人破

2018-06-06 18:28聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

今年即將畢業，澤木直美已經考取臺大化工所。圖／中原大學提供
今年即將畢業，澤木直美已經考取臺大化工所。圖／中原大學提供
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中原大學日籍學生澤木直美4年前選擇化工系，不但練就一口流利中文，也在專業課程表現優異，每年獲頒中原大學「全人榮譽獎」。她連續4年拿下全國大專校院運動會游泳200公尺仰式金牌還是紀錄保持人。

今年即將畢業的澤木直美已經考上臺灣大學化工研究所，澤木直美表示4年前因為想學中文又對工程有興趣，比較兩岸大學以後決定來臺灣並選擇中原化工。因為來臺前學過半年中文，大一專業課程多為英語授課語文沒太大問題。

但通識課的中文相對艱深有難度「跟必修課一樣累」，經常課後問老師，澤木直美感謝室友教她注音符號及日常會話，使她的中文進步許多。

澤木直美表示，大二暑假有機會前往菲律賓姊妹校瑪普爾大學修課，與當地學生一起上課兩個月增廣國際視野。她還加入中原大學國際學生聯誼會，參加學校專為境外生舉辦的春節聚餐、暑假旅遊、中秋烤肉等活動交到不同國家的朋友，讓她覺得「留在日本可能不會有這麼多收穫」。

澤木直美對水處理的研究特別有興趣，她認為水真的很重要，是不可或缺的資源，專題做壓力延遲滲透系統的模擬，研究目的為降低對環境的傷害，進入臺大研究所也將專攻程序系統工程，希望能結合資訊科技與水處理技術。

「喜歡待在水裡放鬆的感覺」，對水特別有感情的澤木直美也是游泳好手，連續4年拿下全大運女子200公尺仰式第1名，成績2分32秒83到現在還是大會紀錄保持人。除了游泳，她在女子5000公尺也連續兩次打破中原大校運紀錄。

澤木直美說，中原運動設施完善，讓她在求學時有紓解壓力的環境，她也覺得校園充滿藝術氣息，通識中心全年不間斷的藝文展演、風雅頌藝文廳每周兩場音樂會，讓學生很方便就能欣賞專業音樂藝術演出。

中原大學化工系副教授、國際暨兩岸教育處副處長魏大欽4年前在當系主任時錄取了澤木直美，他相信境外學生可以帶給大學不一樣的校園風貌，澤木直美在繁重的課業壓力下還能兼顧運動，2016年擔任台灣燈會志工獲得桃園市鄭文燦市長表揚，在各方面都實踐了中原大學「全人教育」的精神。

澤木直美每年獲頒中原大學「全人榮譽獎」。圖／中原大學提供
澤木直美每年獲頒中原大學「全人榮譽獎」。圖／中原大學提供
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澤木直美(中)代表中原大學連續4年獲得全大運200公尺游泳仰式金牌，也是全大運這...
澤木直美(中)代表中原大學連續4年獲得全大運200公尺游泳仰式金牌，也是全大運這項紀錄保持人。圖／中原大學提供
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喜愛運動的澤木直美（左）在中原大學校運參加5000公尺跑步兩次打破紀錄。圖／中原...
喜愛運動的澤木直美（左）在中原大學校運參加5000公尺跑步兩次打破紀錄。圖／中原大學提供
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中原大學日生澤木直美(左1)在台灣快樂學習，結交不少好朋友。圖／中原大學提供
中原大學日生澤木直美(左1)在台灣快樂學習，結交不少好朋友。圖／中原大學提供
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