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日籍女大生台灣求學 精彩生活收獲豐碩

2018-06-06 17:03中央社 桃園6日電

中原大學一名日籍女學生澤木直美，4年前毅然決定來台灣讀大學，透過學校及社團的安排，體驗了台灣充實有趣的大學生活，即將畢業的她表示：「留在日本可能不會收獲這麼多。」

近來高中生西進大陸求學的話題，引發許多民眾的關注，不過，說著一口流利中文的日籍學生澤木直美今天受訪表示，4年前因為想要學中文，又對工程有興趣，在與家人討論後便決定來到台灣，並進入中原大學化工系就讀。

澤木直美表示，其實在來台灣前，她只學過半年的中文，幸好大一的專業課程多為英語授課，對她來說，難度較高的反而是中文通識課。

常在課後留下詢問老師的澤木直美認為，「自己的通識課修得跟必修課一樣累」，還好有室友教她注音符號及日常會話，才讓她的中文突飛猛進。

澤木直美說，平時除加入國際學生聯誼會，參加學校專為境外生舉辦的春節聚餐、暑假旅遊、中秋烤肉等活動外，暑假也前往菲律賓姊妹校－瑪普爾大學(MapuaUniversity)修課，認識許多不同國家的朋友，她開心地表示：「留在日本可能不會收獲這麼多。」

對「水」特別有感情的澤木直美也是位游泳好手。喜歡待在水裡放鬆感覺的她，不但是學校游泳紀錄保持人、在女子5000公尺曾連續兩次打破中原大學運動會紀錄，還連續4年代表中原大學拿下全大運女子200公尺仰式第一名，更以2分32秒83成績成為大會紀錄保持人。

澤木直美說，水真的很重要，是地球上不可或缺的資源。對水處理特別有興趣的她，研究專題就是做壓力延遲滲透系統的模擬，今年即將畢業的她已考上台灣大學化工所，希望能將資訊科技與水處理結合，透過研究降低對環境的傷害。

澤木直美表示，台灣人很熱情又願意幫助他人，讓她認識了許多好朋友，研究所畢業後，她計劃回日本求職，不過，希望能找到與台灣相關的工作，讓她有機會再回到台灣。

喜歡台灣生活環境的她也說：「台灣永遠是她溫暖的家。」

中原大學化工系副教授魏大欽4年前擔任系主任時錄取了澤木直美，他表示，澤木直美除了在繁重的課業壓力下兼顧運動，每年更獲頒學校「全人榮譽獎」，2016年也主動擔任台灣燈會志工獲得市長表揚，這位日本學生的確為學校帶來了不一樣的風貌。

中原大學室友外籍生

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