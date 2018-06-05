親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英語無效學習
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
國家考試
35th政大金旋獎

管案提訴願 官員：訴願委員3分之2外聘 不致官官相護

2018-06-05 22:47聯合報 記者林河名╱即時報導

教育部駁回台大校長遴委會的決定，包括台大、台大學生及台大校長當選人管中閔，陸續提起訴願。依「訴願法」規定，這項訴願將由行政院訴願委員會審議，原則上3個月內、最長5個月內，必須作出訴願決定；訴願人若不服訴願決定，可再向行政法院提起行政訴訟。

管中閔事件進入法律救濟程序，行政院訴願委員會（簡稱訴願會）強調會依法審議。外界好奇，行政院訴願會是否「力挺」教育部的決定？但官員表示，行政院訴願會共13名委員，除主委與3名委員是政院人員，其餘委員均是「外聘」，等於有超過3分之2是外聘委員，不致於「官官相護」。

依訴願法，人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得提起訴願。

管中閔事件的爭議之一，即教育部雖駁回台大遴委會的決定，但教育部不認為是「行政處分」，讓台大及利害關係人能否提起訴願，產生疑義。

據指出，一般判斷是否「行政處分」的依據之一，即公文上有無「教示」條款，例如告知「不服本處分者，得自本處分送達翌日起30日內，繕具訴願書逕送本部，並由本部函轉行政院提起訴願」。

不過，官員表示，台大及利害關係人在「主觀上」仍可認定教育部已作出行政處分，據以提起訴願，由行政院訴願會審議認定有無行政處分，作成訴願決定。

法律規定，「訴願就書面審查決定之」，但有必要時，也可召開言詞辯論。只是，目前限於場地，行政院訴願會的言詞辯論尚未對外公開。

訴願法規定，「訴願之決定，自收受訴願書之次日起，應於3個月內為之；必要時，得予延長，並通知訴願人及參加人。延長以一次為限，最長不得逾2個月」。也就是說，原則3個月內、最長5個月內，必須作出訴願決定。

訴願屬於「行政上的救濟」程序，如果不服訴願決定，得於2個月內向行政法院提起行政訴訟，屆時，則正式進入「司法上的救濟」程序。

台大校長當選人管中閔事件進入法律救濟程序。本報資料照片
台大校長當選人管中閔事件進入法律救濟程序。本報資料照片
分享

台大教育部管中閔

相關新聞

獨／解聘狼師教育部半年未核 東華大學恐被迫續聘

2018-06-05 22:11

台大生籲各方保持冷靜：盼周日畢典不要有肢體衝突

2018-06-05 21:16

反拔管 管中閔律師團：以沈重心情提起訴願

2018-06-05 19:57

政大校長治校公聽會今登場 師生最關心兼任及攬才問題

2018-06-05 19:23

教育部：台大須正視教部二度函請重啟遴選的必要作為

2018-06-05 21:39

亞太學院擬停招一年 教職員優離退方案待協調

2018-06-05 21:54

離台灣近 500餘名台生報名廈門大學

2018-06-05 21:52

亞太學院爭議 教育部：會保障學生原校畢業權

2018-06-05 19:38

影／清華陸生廣場舞超受歡迎 只為「社會實踐」

2018-06-05 16:29

影／大學校長婚宴上談年改、拔管 被讚翻「最強賀辭」

2018-06-05 14:24

拔管訴願三箭 法界人士：台大和管中閔會「同勝同敗」

2018-06-05 12:22

管中閔助理：即使打到大法官釋憲 管都會堅定到底

2018-06-05 12:06

獨／拔管案訴願「三箭齊發」 管中閔今天提訴願

2018-06-05 10:03

教育部：可補助經費 聘專案教師

2018-06-04 23:31

大學東南亞語教師 8成是兼任

2018-06-04 23:21

台師大圖書館展百年古籍 鎮館三寶首亮相

2018-06-04 15:45

收藏古籍 專家：3個方式可辨真偽

2018-06-04 15:45

教東南亞語師不給專任職 教部：員額少、兼任居多

2018-06-04 14:34

逾半教師沒經驗 中正大學被批「假南向中心」

2018-06-04 14:34

教東南亞語淪高級打工 新二代教師嘆無家可歸

2018-06-04 14:34

台大今向教育部提訴願 捍衛大學遴選自主性

2018-06-04 13:12

大學東協與南亞研究中心 逾半數師資「暫無」經驗?

2018-06-04 12:27

翻轉求學人生 中山大三生論文登國際頂級期刊

2018-06-04 11:34

大學教師高齡化 清大校長：先提升國內博士水準

2018-06-03 23:30

救大學教授高齡化 教部推「五箭」

2018-06-03 23:30

第一屆電動車創新設計實作賽開跑 東海大學跑第一

2018-06-03 20:24

頂大籲 把國內博士班水準拉起來

2018-06-03 13:15

教授高齡化 教部對策：國立科大生師比降為16

2018-06-03 13:15

聘任與留才困難 台大憂高教恐淪第三世界水平

2018-06-03 13:15

志趣不符休學人數增 大學放寬轉系跨域修課

2018-06-03 11:15

大專退學人學首破9萬人 新增休學率6年新高

2018-06-03 11:15

搶救大學教師高齡化 教育部祭「五箭」

2018-06-03 10:22

教授退休潮 頂大疾呼：把國內博士班水準拉起來

2018-06-03 09:46

教授老化又攬才難 台大：台高教恐淪第三世界國家水平

2018-06-03 08:56

中大金質畢業生 會讀書更愛陪小孩

2018-06-02 23:51

首批學士陸生 鼓勵大膽來就學

2018-06-02 23:29

首批取得學士學位的陸生 鼓勵想來台的陸生：大膽來！

2018-06-02 18:18

大學生走進故宮南院 社區博物館人才培育啟動

2018-06-02 13:30

影／「從西方中心到後西方世界」學術研討會

2018-06-02 11:34
看更多

熱門文章

數學系爸爸累積了20年怨氣 堅持要數學天才兒讀醫

2018-06-05 09:47

獨／拔管案訴願「三箭齊發」 管中閔今天提訴願

2018-06-05 10:03

管中閔助理：即使打到大法官釋憲 管都會堅定到底

2018-06-05 12:06

影／大學校長婚宴上談年改、拔管 被讚翻「最強賀辭」

2018-06-05 14:24

拔管訴願三箭 法界人士：台大和管中閔會「同勝同敗」

2018-06-05 12:22

獨／解聘狼師教育部半年未核 東華大學恐被迫續聘

2018-06-05 22:11

國中會考成績對照表公布 要上建北至少4A++、1A+

2018-06-05 21:34

亞太學院欠薪、校務廢馳 高教工會：退場原因不單純

2018-06-05 11:39

國中小裝冷氣電費誰付？林佳龍：使用者付費

2018-06-05 11:06

教育部：台大須正視教部二度函請重啟遴選的必要作為

2018-06-05 21:39

管案 台大依校務會議提訴願

2018-06-05 00:08

管案提訴願 官員：訴願委員3分之2外聘 不致官官相護

2018-06-05 22:47

台大生籲各方保持冷靜：盼周日畢典不要有肢體衝突

2018-06-05 21:16

反拔管 管中閔律師團：以沈重心情提起訴願

2018-06-05 19:57

中市校園冷氣電費誰出？林佳龍：使用者付費

2018-06-05 15:22

影／彰化縣國中小將全面裝冷氣 逐年編預算

2018-06-05 20:22

離台灣近 500餘名台生報名廈門大學

2018-06-05 21:52

宜蘭興中國中明年恐停辦 家長哭求孩子怎麼辦

2018-06-05 12:05

龍年減班趨緩 但花蓮可能首度出現無新生入學國小

2018-06-05 13:52

四技二專甄選入學招生第一階段 篩選通過率88.5%

2018-06-05 11:44

亞太學院擬停招一年 教職員優離退方案待協調

2018-06-05 21:54

影／年薪上看200萬 大興高中安捷簽約培育機師

2018-06-05 15:22

全台中小學跟進北市裝冷氣？徐國勇：錢的問題

2018-06-05 11:28

體感溫度40度 新北市教師會籲國中小裝冷氣

2018-06-05 11:27

台南高商周郁翔 統測拿下商管群全國榜首

2018-06-05 10:08

政大校長治校公聽會今登場 師生最關心兼任及攬才問題

2018-06-05 19:23

大學指考不製發准考證 6日寄發考試通知

2018-06-05 16:46

南投200人北投國小為助農民 1週吃2500公斤香蕉

2018-06-05 18:28

影／清華陸生廣場舞超受歡迎 只為「社會實踐」

2018-06-05 16:29

高中以下學校裝冷氣 盧秀燕：構想好但不應輕率允諾

2018-06-05 20:15

圖擊隊／香蕉怎麼了

2018-06-05 10:47

大學指考不再製發准考證 6月6日寄發考試通知

2018-06-05 18:05

魏明谷：中小學若用電自足 未來可裝冷氣

2018-06-05 17:48

sex性教室／同性相吸 怎麼辦？

2018-06-05 11:41

會考生活英語／餐飲篇 一起去漢堡店

2018-06-05 06:03

亞太學院爭議 教育部：會保障學生原校畢業權

2018-06-05 19:38

旗山慢飛天使自助畢旅 開心搭火車到台東看海

2018-06-05 20:20

女大生勇敢築夢 將單飛到巴黎拜師學法式甜點

2018-06-05 19:18

為防情緒中暑 高雄親師團體爭取中小學加裝冷氣

2018-06-05 20:24

影／「想和孫子說國語」而讀書 92歲萌嬤今高中畢業

2018-06-05 21:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top