管案提訴願 官員：訴願委員3分之2外聘 不致官官相護

2018-06-05 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



教育部駁回台大校長遴委會的決定，包括台大、台大學生及台大校長當選人管中閔，陸續提起訴願。依「訴願法」規定，這項訴願將由行政院訴願委員會審議，原則上3個月內、最長5個月內，必須作出訴願決定；訴願人若不服訴願決定，可再向行政法院提起行政訴訟。

管中閔事件進入法律救濟程序，行政院訴願委員會（簡稱訴願會）強調會依法審議。外界好奇，行政院訴願會是否「力挺」教育部的決定？但官員表示，行政院訴願會共13名委員，除主委與3名委員是政院人員，其餘委員均是「外聘」，等於有超過3分之2是外聘委員，不致於「官官相護」。

依訴願法，人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得提起訴願。

管中閔事件的爭議之一，即教育部雖駁回台大遴委會的決定，但教育部不認為是「行政處分」，讓台大及利害關係人能否提起訴願，產生疑義。

據指出，一般判斷是否「行政處分」的依據之一，即公文上有無「教示」條款，例如告知「不服本處分者，得自本處分送達翌日起30日內，繕具訴願書逕送本部，並由本部函轉行政院提起訴願」。

不過，官員表示，台大及利害關係人在「主觀上」仍可認定教育部已作出行政處分，據以提起訴願，由行政院訴願會審議認定有無行政處分，作成訴願決定。

法律規定，「訴願就書面審查決定之」，但有必要時，也可召開言詞辯論。只是，目前限於場地，行政院訴願會的言詞辯論尚未對外公開。

訴願法規定，「訴願之決定，自收受訴願書之次日起，應於3個月內為之；必要時，得予延長，並通知訴願人及參加人。延長以一次為限，最長不得逾2個月」。也就是說，原則3個月內、最長5個月內，必須作出訴願決定。