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第一屆電動車創新設計實作賽開跑 東海大學跑第一

2018-06-03 20:24聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

東海大學工學院與台灣先進電動載具協會主辦的「第一屆的電動車創新設計與實作競賽」，今天進行路跑計時賽，8校13支隊伍競技，東海大學 工學院聯隊MOSBJT跑第一。

計時賽的賽道長約1公里，賽道中有角度超過90度的下坡髮夾彎，及400公尺的持續上坡道。所有參賽車輛被要求使用低於1000W(1KW)的馬達參賽，負載80公斤的沙包跑完全程，耗時越少者，成績越佳。

東海湖現場吸引不少人冒酷暑看比賽，爭相和各參賽隊伍的車輛拍照，隨著比賽驚呼與加油聲此起彼落。

參賽隊伍分別為：成大工程科學系「supersonic」、大葉大學機械系「Sieg_Sandsäcke_」、成功大學工程系「冷凍腹肌」、屏科大車輛工程系「Alpha Racing」、東海大學「看我車尾燈」、勤益科大「Ａnode」、成功大學機械系、勤益科大「Cathode」、台科大北科大聯隊「Rovilus」、明道科大虎科大聯隊「PLG」、明新科大「力由心生」、東海大學「MOSBJT」及勤益科大「讓專業的來」等13隻隊伍。參加隊伍遍及全國南北及不同校系。此外還有獲得全國大專院校環保節能車大賽創意設計獎及賽車冠亞軍的4輛車參加觀摩展示。

海報第一階段第一名成功大學工程科學系「Supersonic」，路跑第一名東海大學「MOSBJT」隊。

東海大學副校長詹家昌在開幕式時表示，全球溫室效益和暖化，石化資源耗竭中，節能減碳是未來趨勢，電動車每小時耗源是ㄧ般車輛的三分之一，他呼籲各校選手在賽後更要攜手合作研發，並努力為國家爭光。

東海大學工學院長楊怡寬表示，此次參賽車輛均是各校學生的心血結晶。學生從第一階段的設計與海報評選中同學們所發表許多創新的設計想法與概念，相互學習。讓最後製作出了車輛充分體現出學生的創意與實作精神。

東海大學工學院第一屆電動車創新設計實作賽今天開跑，吸引群眾加油。圖/東海大學提供
東海大學工學院第一屆電動車創新設計實作賽今天開跑，吸引群眾加油。圖/東海大學提供
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東海大學工學院第一屆電動車創新設計實作賽今天精彩開跑。圖/東海大學提供
東海大學工學院第一屆電動車創新設計實作賽今天精彩開跑。圖/東海大學提供
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東海大學工學院第一屆電動車創新設計實作賽今天開跑，天氣熱選手各個汗流浹背。圖/東...
東海大學工學院第一屆電動車創新設計實作賽今天開跑，天氣熱選手各個汗流浹背。圖/東海大學提供
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