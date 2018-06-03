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教授退休潮 頂大疾呼：把國內博士班水準拉起來

2018-06-03 09:46聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

清大校長賀陳弘。聯合報系資料照
清大校長賀陳弘。聯合報系資料照
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台灣約有5萬名大學教師，從海外回來約占四分之一，四分之三是國內自己培養。包括清大交大等頂大都表示，大學師資不能長期倚賴國外培養，且近年出國留學的學生越來越少，應提升國內博士班水準，培養國內博士生的國際移動力，接替高齡即將退休的大專教師，解決教師新陳代謝問題。

清華大學校長賀陳弘表示，60、70年代台灣出國的留學生非常多，而且集中理工領域。換言之，台灣現在的大學教師，以80年代國外回來任教占絕大多數，現在差不多是55至60歲左右。因此，未來的5至10年，會有許多老師退休，若沒有足夠年輕老師遞補，就會產生新陳代謝問題。

賀陳弘說，希望鼓勵相當比例的學子出國留學，再回來任教，不過人數上不易成為國內大專師資的主要組成。現在出國的學生數量比以前少很多，為了維持師資多元性，政府仍需要提供鼓勵學生出國的機制。

「不要忽略國內博士班，一直都是培養國內大專大約七成的師資。」賀陳弘也強調，要給予國內博士班更多的支持，提升環境水準，才能以培養出來的優秀博士，接替高齡即將退休的大專教師。他呼籲，把國內自己培養的博士生水準「拉起來」，具備國際水準和國際移動力，不會遜於國外培養的博士，教師新陳代謝也才能永續。

此外，賀陳弘說，提升國內博士班的環境水準，也可以吸引國外優秀博士生，未來一部分會成為我們的外籍大専教師，提升校園國際化。

交大副校長陳信宏說，以交大為例，教師退休後的缺額，不會補後段大學被裁掉的老師，加上現在出國留學的學生變少，所以很難補人。唯一的辦法就是國內自己培養，而且要增加學生的國際移動力，可以到國外訪問、研究。

「現在電資、理工學院每年都有很多教師退休」，交大副校長陳信宏表示，過去國家積極培育電機資訊、理工領域的人才，人數膨脹厲害，校內做半導體的老師已經退休一輪。3年前統計，第二輪中生代，也就是55歲至65歲的教師超過3成，45歲至55歲約占5成，也就是說，高達8成是45歲以上的教師。電機系每年都有超過十名教師退休，未來勢必面臨老師大量退休潮、要「補人」的問題。

除了理工、電資學院外，陳信宏說，管理學院也很早就聘不到老師，包括會計、國貿等等，「偶爾才會有一個」。因此，只好從國內科大挖角，聘以前交大畢業、在國內科大任教、表現還不錯的老師。

交大半導體清大

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