台灣讀大學太便宜了？一張表看各國學雜費

2018-06-01 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



教育部昨天公布，今年共台科大、北科大、中興、世新等16所大學申請調漲學雜費，最多只能調漲3.75%，換算公立大學平均一年最多漲約2200元，私立漲約4100元。

反高學費團體照例到教育部抗議，還因教部科長不願承諾學雜費凍漲3年，有抗議學生爬牆衝入教育部，被警方以束帶控制，但教部不追究，警方隨後釋放學生。

根據教育部統計，若對比國內生產毛額（GDP），國內大學的學雜費，不但比英、美便宜很多，也比鄰近的日、韓便宜。但學生、家長反對漲學費，也有其正當性，因為國內大學畢業新鮮人10幾年來的起薪，也幾乎是凍漲，但物價已漲了快兩成，賺的錢少、花更多，學費再怎麼比國外便宜，也是沉重負擔。

教育部統計，去年公立大學平均一年收費約5萬8726元，私立10萬9944萬元；日本GDP不到台灣兩倍，但公立大學一年收費約台幣23萬、私立37萬元，等於是台灣3-4倍；美國GDP為台灣兩倍多，大學學雜費卻是台灣5-7倍，公立平均一年約台幣25萬元，私立約77萬。

至於英國，幾乎都是公立大學，學雜費也很貴，一年約台幣41萬，是台灣公立的7倍，但英國的GDP也不到台灣兩倍。而GDP略超過台灣的南韓，學費也越來越貴，公立一年約台幣5萬-20萬，私立5萬-29萬，有的也是台灣的兩倍。

家長、學生反對漲學費，主因在物價飆漲，薪資沒跟著幅度漲，家長自己也是口袋空空。國內消費者物價指數不到20年漲了快兩成，但薪資結構卻原地踏步。

勞動部統計指出，2000年的大學畢業新鮮人，平均起薪還有2萬8，之後一路下滑，直到前年才又站回28Ｋ，形同10多年來起薪停滯，去年微漲，但也只比2000年多了430元，大學生及家長為何反對調漲，不難理解。尤其有不少學生，就業後的前幾年還得靠20幾K低薪償還總額幾十萬元的學貸，根本存不了錢，更別買房或養小孩了。