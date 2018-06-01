臺大知識王周日盛大舉行 2500生以知識角逐百萬獎金獎品！

2018-06-01 09:03 聯合新聞網 台北訊



臺大學生會NTUSA為全臺規模最大、制度最完善的學生自治組織，無論在學生權益爭取、校內外事務參與，抑或是大型活動舉辦，均接收到多數師生的正面評價。這週日即將舉行的「臺大知識王NTU Master」，更是近年在臺大舉辦的最大型校園活動，吸引超過2500位學生報名參賽。

圖／臺大學生會提供（臺大學生會公關部副部長、就讀臺大生傳系三年級顏寧製） 分享 facebook

目前臺大學生會公關部長、就讀臺大數學系三年級的蔡侑軒同學表示：「臺大知識王期許大家培養多元思考能力，題目廣度包含十大領域，超過一萬題自創題庫，競爭之餘也增進彼此感情與團隊合作意識，希望能帶給同學最酷、最棒的活動體驗！」

更特別的是，臺大知識王吸引超過60家企業、共計超過100萬元的贊助。下載量超過500萬的「MeMe Live」提供比賽全額獎金，而新創接案平台「PRO36O達人網」更提供了大量報價點數作為前三名獎品。房產業龍頭「永慶房屋」、最多人使用的旅行比價平台「Skyscanner」、兼具英語培訓課程與留遊學顧問的「美加文教」等知名企業亦共襄盛舉此次活動。豐富的獎金獎品，讓臺大知識王在大學校園中蔚為風潮，成為學生心目中一定要參加的活動！

除了參賽者外，活動現場亦開放觀賽者入場，週遭攤位準備了免費飲料食物供同學領取，完成指定任務還能拿千元服飾折價券、抽萬元機票。恰逢三十週年的臺大學生會NTUSA，亦在活動現場精心設計超過30公尺長的帆布，列出這學期學生會參與的30項重要活動或議題。同學只要與帆布拍照打卡，就能參加抽獎，獎品包括萬元紅包、3C禮券、高級耳機、後背包。

更多資訊，可參考「臺大知識王NTU Master」活動粉專。