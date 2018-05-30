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大專學雜費調漲31日截止 目前已6校申請

2018-05-30 16:43中央社 台北30日電

107學年大專校院學雜費調整案明天截止申請，教育部今天表示，目前有6校提出申請，學雜費審議小組將檢視財務指標、助學指標、辦學成效等基準並審慎把關。

教育部於4月公告107學年大專校院學雜費收費基準，107學年學雜費收費基準調整基本幅度為2.07%，前一學年未調整者，可加上前一年基本調幅（0.44%），想申請調漲學雜費的學校，必須於5月31日前將調整案報教育部。

世新大學學生勞動權益行動小組今天在校內抗議，反對濫漲學雜費，呼籲校方配合行政院解決青年低薪的政策方向，停止調漲學雜費，從源頭減輕受薪家庭負擔，並要求學校財務細目及決策透明化、公開化，重新檢討財務分配，讓學生實質參與決策及預算審查。

反教育商品化聯盟也發布新聞訊息指出，根據目前掌握消息，可能有14所大專校院打算調漲學雜費，明天將號召各校學生到教育部前抗議，呼籲教育部嚴格把關，撤回不合理的調漲學費請求，1所都不能漲，而大專校院學雜費調整審議小組會議應公開透明，開放所有人都可以列席參與。

教育部高等教育司副司長朱俊彰受訪表示，學雜費調整案明天截止申請，目前有6校將學雜費調整案送到教育部，教育部的學雜費審議小組，將檢視學校辦學成效、財務指標、助學指標、資訊公開程序、是否充分與學生溝通等審議基準並核實把關，預計6月底前公布結果。

教育部世新大學
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