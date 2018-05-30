學代會議長是綠打手？台大生：害學代都被打成綠衛兵

2018-05-30 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大校長遴選爭議未了，台大學生代表大會曾呼籲台大重啟遴選，台大學代會議長周安履也曾發聲明，認為教育部「拔管」依法有據。然而，一名熟悉台大校內學生自治的台大學生透露，發表過多次「反管」立場的周安履，其實跟民進黨關係密切，甚至擔任台北市長參選人姚文智團隊的寫手。此外，周安履的「反管」言論，害得所有校務會議學生代表都被打成「綠衛兵」，「有種被強暴的感覺。」

這名台大學生指出，因為周安履總是在學生代表的聲明中，夾雜他個人或是政黨的強烈反管立場，導致校務會議學生代表，都被外界「打」為護航民進黨的「綠衛兵」，讓其他學代遭受「不白之冤」，學代們對此多有不滿。

這名台大學生說，他有看到姚文智團隊「9911輿情姚起來」輿情工讀生班表，周安履的工作是負責撰寫文章。他透露，周安履若確實跟姚文智團隊有連結，不免令人懷疑，周安履「反管」的言論和立場，到底是基於台大學代身分，還是當「政黨打手」？另外，周安履要求管中閔要揭露獨董身分、利益迴避，那他為何又沒有對外揭露自己為民進黨做事的身分？

對此，周安履則回應，他沒有幫姚文智寫過任何文章。另外，他在臉書發的聲明是以個人名義+個人臉書，而且事前也有在學代會會內社團詢問大家意見並邀請理念相同的學代自由連署，完全沒有人在下面表達反對意見。至於被一起打成綠衛兵的部分，「我想目前只有我被這樣說吧。」