說話何必太神準？大學教授：語言癌較能接地氣

2018-05-28 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



圖／聯合新聞網製 分享 facebook 有大學教授說，現在大學生有「語言癌」，也有大學教授認為語言癌或許是這個時代的語言風格，讓人比較熟悉和有安全感，能「接地氣」。

在口語中過度使用「...的部分」、「...的動作」、「基本上」、「其實」、「我們」、「的一個」等等不必要的詞語，常被稱為「語言癌」。台灣師範大學國文系教授徐國能表示，語言癌不可能、也不需要杜絕，連他自己都無法避免。

他說，台灣人表達速度很快，有時大腦跟不上，不免加上贅字拖延思考時間，就會變得斷斷續續很囉唆。如果大家都能接受、聽懂且無傷大雅，未必一定要要求到非常神準、精練。

「真正重要的是，能不能言之有物」，徐國能表示，很多人講的一口流利、漂亮的話語，但內容很空。他舉例，有位大人物每次出來講話，幾乎沒有語言癌的問題，大家還是聽得莫名其妙。

談到兩岸口語表達的差異，徐國能說，台灣人講話習慣「想到什麼講什麼」，包括政界、學界、演藝界都是；反觀大陸，在正式重要場合，每個人講出來的話，都很像是一篇「精練的文章」，這就是兩岸對於語言要求的差異。

徐國能認為，每個時代有其語言風格，「語言癌」的語言風格，也許會讓人比較熟悉和有安全感，過於字正腔圓和流利，大家聽起來就比較「不接地氣」。

談到台灣的語文教育，徐國能說，台灣的語言教育太過被動，很少啟發學生自我思考，因此外界總是認為語文教育沒有用，但是他認為，真正的語文教育應該是「訓練學生的反應和思考」，引導學生精準表達看法和深度意見。

他發現，學生看問題通常比較表面，難以做深層的思考，因此語文訓練應該讓學生「發現問題」。不要每次看完一個影片，或是讀完一篇文章，只會說「很感人」、「好感動」。

「學生的語言癌很難戒除」，淡江大學中文系助理教授楊宗翰說，現在的大學生語言癌根深蒂固。有男生跟女生告白，卻滿口語言癌，非常尷尬。他每年上課時，都會以三年前聯合報的語言癌專題當教材，努力協助學生割「癌」。

然而楊宗翰對於大學生的語言能力其實不那麼悲觀，他認為，雖然現在的大學生不像五、六年級生對於中文有「尊重之心」，對語言使用的習慣比較隨便，但他們的語言聯想和應用能力較佳，也很活潑。