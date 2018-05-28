親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
熱門高中精選
升大學甄選攻略
國家考試
35th政大金旋獎

NBA／詹皇準大三元退綠軍 騎士87：79進總冠軍賽

不斷更新／驚悚分屍！教練軟禁台大畢業女友 分7袋埋花園

考上醫學系女友換不完？ 台大醫學系友：單身第36年啦！

2018-05-28 10:39聯合新聞網 文／蓋瑞（四塊玉文創出版授權）

國立臺灣大學醫學院門口。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
國立臺灣大學醫學院門口。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
分享

醫學系到底在幹嘛

念了醫學系之後，不論是其他科系的朋友、親戚或者是鄰居，都對我們的學業充滿好奇。各種問題頻頻出現，醫學系的課業會不會很重？有沒有人讀書讀到暴斃？會不會有人一看到血就暈倒？大家對醫學系的七年充滿了種種好奇與想像。網路流傳一篇號稱是台大醫學系學生的文章，只要上網搜尋「一位台大醫師的告白」就可以看到原文。這篇文章，講到了讀台大醫學系的悲情，內容真的是嚇死人。

考上台大醫學系後，每天只睡五小時的用功讀書，結果考試還是不及格，只好每天再少睡一點。

考上台大醫學系後，花在課業的時間讓他完全沒辦法維持和女朋友的感情，女朋友劈腿了半年，他還不知道。

當上住院醫師後，每天忙病人忙到沒空吃飯，沒空回老家，把身體都弄壞了後，才發現薪水比載瓦斯CP值還低。

整篇文字字血淚，控訴著台大醫學系的悲劇人生。說真的，這篇文我看得一頭霧水，除了住院醫師的部分還算貼切外，其他的都像是在看八點檔。

鄰居大媽的第一波攻勢

我們家鄰居有一個大媽，退休後每天就是逛東門市場，到處閒話家常聊八卦。而在那篇文章廣被轉發後的幾天，果不其然，這位大媽就上門來按門鈴了。「叮咚。」一打開門，映入眼裡的是大媽那殷切的臉，以及一條巨大的絲瓜。

「唉唷，蓋瑞喔，這條絲瓜我買好便宜柳，阿姨想說買來給你吃啦！」她每次都這樣，有求於人或者想強勢地找人聊天的時候，就會帶著一條絲瓜或者一顆南瓜，直搗黃龍。

「唉唷喂，啊你怎麼黑眼圈那麼重？」才客套一句，大媽馬上開始鋪梗，進入套八卦模式。

「學校課業很重齁，你們讀台大醫很辛苦，阿姨都知道啦！」大媽果然一出口就在套話。

「有沒有什麼阿姨可以幫忙的盡量講，和女朋友還好吧？」大媽繼續追問。

雖然阿姨帶的絲瓜真的又粗又漂亮，無奈我的大學生活平淡無奇，風平浪靜到就算給我想一整天，我應該還是想不出要訴什麼苦。

「謝謝阿姨的絲瓜和關心，我讀得還好。」語畢，阿姨皺了皺眉，顯然真的不太滿意。

「啊你黑眼圈怎麼那麼重？每天都讀到幾點啊？」大媽不死心繼續挖。

「平常比較沒在讀，不過考試前幾天會熬夜讀比較晚。」我回答著和全世界大多數大學生一樣的答案。

想當然，大媽覺得我在唬爛，而且她始終堅持我有厚重的黑眼圈。但，薑還是老的辣，她也不囉嗦，直接開始跟我講她聽聞的台大醫學系生活。基本上，就是幫我把「一個台大醫師的告白」這篇文章複習一遍，只不過大媽為了讓講話聽起來比較有說服力，把主角改成了她朋友的兒子。滔滔不絕的講完後，大媽又再次探聽我身邊是否有類似的故事。

完全沒有，真心不騙。回過頭來看那篇文章所呈現的醫學系生活，深深覺得那樣悲慘荒謬的故事，大概是萬中選一的人，才會經歷到。

醫學系的同學跟其他大學生都一樣啊

系上的同學，就和普通的大學生沒什麼兩樣，有人每天讀書，有人每天打混， 考試前也是全班哀聲連連。有時候，考卷上的題目真的會難到讓人想用絲瓜打教授的頭，不過被留級的人也是少數。並且就我的觀察，會留級的人全部都不是拚命苦讀、犧牲睡眠還不及格的人，多是因為其他因素而選擇留級這條路。

讀醫學系和大家想像的並不一樣，不用聰明絕頂，不用每天苦讀，也不用讀書讀到暴斃。只要有足夠的自制力，肯自我要求準備好考試，要從醫學系畢業、考過國考都不成問題。

之前遇過學弟抱怨說，他每次上課都有到，每次考試都讀得得要死要活，最後還是都不及格。然而，真相是他每次上課都帶iPad 去滑一整節，有去上課大概等於沒去。除此之外，每天回宿舍都瘋狂打線上遊戲到凌晨，就連考試前一天也不例外，根本都沒在讀書，卻總是無獨有偶的在每次考差後，在網路上告訴大家他讀得多努力卻都沒獲得回報。每個人都會抱怨，但那些悲觀消極，並且總是在訴說悲情淒涼故事的人，不論把他放到哪一個科系，還是註定會有滿滿的負能量。

醫學生涯的確累人，要學的東西也很多，但看看現在的環境，我看無論哪一條路都很辛苦。各行各業勢必都會在人生中面臨許多犧牲，但我們並不是沒有選擇餘地。當醫生有很多種方法，每一種都有它的優點跟缺點，畢竟魚與熊掌不可兼得，要選擇哪一種方法還是端看自己的選擇。

網路上對於醫學系的討論，除了繁雜沉重的課業這種刻板印象外，還有一個我深深覺得，必須要跳出來澄清的刻板印象。「考上醫學系，女朋友換不完。」這是高中老師常常傳達的錯誤觀念。女人緣這種東西，還是和人比較有關，真正的高手是不需要考上醫學系來讓自己交到女朋友的。考上醫學系，絕對不是交女朋友的保證，我們皮卡昌已經證明這一點，他的努力自然不在話下。

除了他之外，我也有幾位同學和學長，在考上醫學系後的七年，即便處處打探，該參加的聯誼也沒有少過，卻每一次都沒能交到女朋友。每次都被喜歡的女生打槍，每次都被大家揶揄是「剩男」，久而久之，幾年下來，也逐漸適應了這樣的模式，也漸漸對自己的「剩男」身分產生了認同感。

於是，他們組成了剩殿騎士團，專門糾正大眾對醫師女人緣好的刻板印象。當又有哪個醫生因為私生活不檢，被用放大鏡丟到媒體上檢視時，出現「醫生女人換不完」這樣的留言時，我就會看到那批熟悉的ID ，在下面義憤填膺的留言。

「馬的，我台大醫讀七年，一個女朋友都沒交過啦！」

「我現在主治醫師第六年，單身第三十六年啦！」

「我統計過，台大醫在我畢業時，這七年跟我一樣的剩男有十八個啦！」

依照剩殿騎士們的身分和資歷，理論上應該是充滿說服力才對，但想不到，不論他們怎麼努力，類似的刻板印象言論仍一而再的出現，也讓剩殿騎士團要頻繁的出征。或許哪一天，你們也能從新聞下面的留言中，找出那些潛藏於各大醫院，默默守護著大家的剩殿騎士們。

蓋瑞醫師的OS

有些科系看似順遂的路上，其實也充滿著風風雨雨，希望能為大家揭開我們生活的面紗，讓大家知道，我們到底都在幹嘛！

分享

※內文摘自《醫學系在幹嘛？笑中帶淚的超狂醫界人生》，四塊玉文創出版授權提供，未經同意禁止轉載。作者蓋瑞為台大醫學系畢業醫師。

台大醫師大學生醫學系

相關新聞

2018金點新秀設計獎揭曉 實踐大學奪6獎最風光

2018-05-27 20:02

大葉「扶英計畫」 偏鄉英語推手

2018-05-27 13:53

台大一人一信要管中閔畢典致詞 洪孟楷：學生不服從

2018-05-27 11:56

新款潮T挺大學自治 6月1日開賣

2018-05-27 10:43

校長遴選之爭 台大不排除聲請釋憲

2018-05-27 00:05

公文累積千篇 胡幼偉：台大可出書「管他的千言萬語」

2018-05-26 20:04

桃園17團暑期國際志工隊 啟程授旗大會師

2018-05-26 18:21

教部堅不發聘 台大：走行政救濟的路似乎難以避免

2018-05-26 13:01

適法性監督？法界：教部作法恐違憲

2018-05-26 12:38

教部要求重選 台大不排除聲請釋憲

2018-05-26 12:36

教部拔管「適法性監督」？法界：教育部作法恐違憲

2018-05-26 11:09

獨／繼北檢電話約談 教育部也向台大要遴委電話

2018-05-26 10:15

獨／教育部昨回函台大：迅即重啟遴選程序

2018-05-26 08:38

獨／校長遴選無瑕疵 台大論理回擊…教部仍不甩

2018-05-26 02:16

教部擬修「學校總量標準」 境外生、碩三生納入生師比

2018-05-25 12:36

突破2000人參與的臺大知識王 今天報名即將截止！

2018-05-25 12:35

讓博士人才有出海口 教部力推RSC

2018-05-25 12:01

跟台灣說再見的七年級博士生：台灣阻礙人才發展

2018-05-25 11:01

水彩畫連2年入圍英國大展 東華學生畢展秀畫功

2018-05-24 23:58

「辦學失敗還花錢輔導」 一張表看私校轉型退場草案重點

2018-05-24 23:47

突破科系學位！23校參與跨域學院 明年迎首屆畢業生

2018-05-24 23:47

挺大學自治 「爺們」6月1日一起穿潮T出去走走

2018-05-24 17:02

東華藝設系畢展 學生連2年入圍國際水彩大展

2018-05-24 16:52

翹課有人發現嗎？ 大學生人緣計量表 看你系邊還是系核

2018-05-24 16:12

少子化、陸搶人 私校出招轉型

2018-05-24 14:11

真巧！ 台大2位主持畢典的代理校長都姓郭

2018-05-24 12:03

元智大學藝設週學生追隨國內外藝術家探索社區秀成果

2018-05-24 11:59

孤女遊學圓夢低收資格中斷 福添福基金會：我們來幫忙

2018-05-23 20:08

影╱弱勢學生出國交換9個月 低收資格被取消

2018-05-23 18:05

台生搶進中國高校／千禧世代中國熱 申請赴中就學暴增

2018-05-23 16:12

高材生西進 全教產：政府顧鬥爭 高教瀕崩盤

2018-05-23 14:04

慢性病研究中心揭牌 台灣預防醫學新亮點

2018-05-23 13:55

中原大學新書發表 賴英照「誰怕內線交易」

2018-05-23 13:11

大學教授登陸科技部設限 藍委：鎖國嗎？

2018-05-23 12:36

助科學家親睹海底世界 中山大學將打造有人水下載具

2018-05-23 11:44

天然獨世代西進 全教產：台灣高教上踐踏、下出走

2018-05-23 09:18

獨／拔管案 台大請來太陽花學運律師打訴願

2018-05-23 08:27

教部：未來對大專「留強汰弱」

2018-05-22 23:06

大專新生10年後銳減10萬人 衝擊就業市場人力

2018-05-22 23:04
看更多

熱門文章

台大一人一信要管中閔畢典致詞 洪孟楷：學生不服從

2018-05-27 11:56

桃園幼兒園、小學教師甄試登場 錄取率僅4%

2018-05-27 13:35

新課綱108學年準時上路？ 教部：非常艱難的任務

2018-05-27 19:39

考上醫學系女友換不完？ 台大醫學系友：單身第36年啦！

2018-05-28 10:39

澳洲長大、留美讀音樂、曾是韓國練習生 吳卓源為何回台發展？

2018-05-28 09:30

「台灣勞工本來就有病」 幹話成冊反諷社會獲設計獎

2018-05-27 20:20

主持課審大會 今天的吳茂昆低調不「話癆」

2018-05-27 11:11

2018金點新秀設計獎揭曉 實踐大學奪6獎最風光

2018-05-27 20:02

吳茂昆主持課審會 反常低調不多話

2018-05-27 13:36

兒少學習兩極化 近7成家長讓小孩補英文

2018-05-27 23:28

女生就要三從四德？ 大學生自編字典探究女漢字

2018-05-27 17:08

吳茂昆主持課審大會 低調不多話

2018-05-27 23:44

大葉「扶英計畫」 偏鄉英語推手

2018-05-27 13:53

逾7成家長：中小學英測 無鑑別度

2018-05-27 13:26

小孩補英文…不如多看故事書 激起閱讀興趣

2018-05-27 23:21

促課綱如期實施 教部暑假增開會議審課綱

2018-05-27 19:14

崇尚補英文 陳超明：凸顯家長焦慮太深

2018-05-27 13:33

融合原民藝術 高中生奪國際翻糖蛋糕銀牌

2018-05-27 15:01

數學領綱通過 原民教材編選結合文化

2018-05-27 23:35

參訪大企業 澎湖鎮海師生跨海職業探索

2018-05-27 18:36

作品包裝時事 大專生獲設計獎

2018-05-27 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top