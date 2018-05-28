考上醫學系女友換不完？ 台大醫學系友：單身第36年啦！

2018-05-28 10:39 聯合新聞網 文／蓋瑞（四塊玉文創出版授權）



國立臺灣大學醫學院門口。聯合報系資料照／記者胡經周攝影 分享 facebook

醫學系到底在幹嘛

念了醫學系之後，不論是其他科系的朋友、親戚或者是鄰居，都對我們的學業充滿好奇。各種問題頻頻出現，醫學系的課業會不會很重？有沒有人讀書讀到暴斃？會不會有人一看到血就暈倒？大家對醫學系的七年充滿了種種好奇與想像。網路流傳一篇號稱是台大醫學系學生的文章，只要上網搜尋「一位台大醫師的告白」就可以看到原文。這篇文章，講到了讀台大醫學系的悲情，內容真的是嚇死人。

考上台大醫學系後，每天只睡五小時的用功讀書，結果考試還是不及格，只好每天再少睡一點。 考上台大醫學系後，花在課業的時間讓他完全沒辦法維持和女朋友的感情，女朋友劈腿了半年，他還不知道。 當上住院醫師後，每天忙病人忙到沒空吃飯，沒空回老家，把身體都弄壞了後，才發現薪水比載瓦斯CP值還低。

整篇文字字血淚，控訴著台大醫學系的悲劇人生。說真的，這篇文我看得一頭霧水，除了住院醫師的部分還算貼切外，其他的都像是在看八點檔。

鄰居大媽的第一波攻勢

我們家鄰居有一個大媽，退休後每天就是逛東門市場，到處閒話家常聊八卦。而在那篇文章廣被轉發後的幾天，果不其然，這位大媽就上門來按門鈴了。「叮咚。」一打開門，映入眼裡的是大媽那殷切的臉，以及一條巨大的絲瓜。

「唉唷，蓋瑞喔，這條絲瓜我買好便宜柳，阿姨想說買來給你吃啦！」她每次都這樣，有求於人或者想強勢地找人聊天的時候，就會帶著一條絲瓜或者一顆南瓜，直搗黃龍。

「唉唷喂，啊你怎麼黑眼圈那麼重？」才客套一句，大媽馬上開始鋪梗，進入套八卦模式。

「學校課業很重齁，你們讀台大醫很辛苦，阿姨都知道啦！」大媽果然一出口就在套話。

「有沒有什麼阿姨可以幫忙的盡量講，和女朋友還好吧？」大媽繼續追問。

雖然阿姨帶的絲瓜真的又粗又漂亮，無奈我的大學生活平淡無奇，風平浪靜到就算給我想一整天，我應該還是想不出要訴什麼苦。

「謝謝阿姨的絲瓜和關心，我讀得還好。」語畢，阿姨皺了皺眉，顯然真的不太滿意。

「啊你黑眼圈怎麼那麼重？每天都讀到幾點啊？」大媽不死心繼續挖。

「平常比較沒在讀，不過考試前幾天會熬夜讀比較晚。」我回答著和全世界大多數大學生一樣的答案。

想當然，大媽覺得我在唬爛，而且她始終堅持我有厚重的黑眼圈。但，薑還是老的辣，她也不囉嗦，直接開始跟我講她聽聞的台大醫學系生活。基本上，就是幫我把「一個台大醫師的告白」這篇文章複習一遍，只不過大媽為了讓講話聽起來比較有說服力，把主角改成了她朋友的兒子。滔滔不絕的講完後，大媽又再次探聽我身邊是否有類似的故事。

完全沒有，真心不騙。回過頭來看那篇文章所呈現的醫學系生活，深深覺得那樣悲慘荒謬的故事，大概是萬中選一的人，才會經歷到。

醫學系的同學跟其他大學生都一樣啊

系上的同學，就和普通的大學生沒什麼兩樣，有人每天讀書，有人每天打混， 考試前也是全班哀聲連連。有時候，考卷上的題目真的會難到讓人想用絲瓜打教授的頭，不過被留級的人也是少數。並且就我的觀察，會留級的人全部都不是拚命苦讀、犧牲睡眠還不及格的人，多是因為其他因素而選擇留級這條路。

讀醫學系和大家想像的並不一樣，不用聰明絕頂，不用每天苦讀，也不用讀書讀到暴斃。只要有足夠的自制力，肯自我要求準備好考試，要從醫學系畢業、考過國考都不成問題。

之前遇過學弟抱怨說，他每次上課都有到，每次考試都讀得得要死要活，最後還是都不及格。然而，真相是他每次上課都帶iPad 去滑一整節，有去上課大概等於沒去。除此之外，每天回宿舍都瘋狂打線上遊戲到凌晨，就連考試前一天也不例外，根本都沒在讀書，卻總是無獨有偶的在每次考差後，在網路上告訴大家他讀得多努力卻都沒獲得回報。每個人都會抱怨，但那些悲觀消極，並且總是在訴說悲情淒涼故事的人，不論把他放到哪一個科系，還是註定會有滿滿的負能量。

醫學生涯的確累人，要學的東西也很多，但看看現在的環境，我看無論哪一條路都很辛苦。各行各業勢必都會在人生中面臨許多犧牲，但我們並不是沒有選擇餘地。當醫生有很多種方法，每一種都有它的優點跟缺點，畢竟魚與熊掌不可兼得，要選擇哪一種方法還是端看自己的選擇。

網路上對於醫學系的討論，除了繁雜沉重的課業這種刻板印象外，還有一個我深深覺得，必須要跳出來澄清的刻板印象。「考上醫學系，女朋友換不完。」這是高中老師常常傳達的錯誤觀念。女人緣這種東西，還是和人比較有關，真正的高手是不需要考上醫學系來讓自己交到女朋友的。考上醫學系，絕對不是交女朋友的保證，我們皮卡昌已經證明這一點，他的努力自然不在話下。

除了他之外，我也有幾位同學和學長，在考上醫學系後的七年，即便處處打探，該參加的聯誼也沒有少過，卻每一次都沒能交到女朋友。每次都被喜歡的女生打槍，每次都被大家揶揄是「剩男」，久而久之，幾年下來，也逐漸適應了這樣的模式，也漸漸對自己的「剩男」身分產生了認同感。

於是，他們組成了剩殿騎士團，專門糾正大眾對醫師女人緣好的刻板印象。當又有哪個醫生因為私生活不檢，被用放大鏡丟到媒體上檢視時，出現「醫生女人換不完」這樣的留言時，我就會看到那批熟悉的ID ，在下面義憤填膺的留言。

「馬的，我台大醫讀七年，一個女朋友都沒交過啦！」

「我現在主治醫師第六年，單身第三十六年啦！」

「我統計過，台大醫在我畢業時，這七年跟我一樣的剩男有十八個啦！」

依照剩殿騎士們的身分和資歷，理論上應該是充滿說服力才對，但想不到，不論他們怎麼努力，類似的刻板印象言論仍一而再的出現，也讓剩殿騎士團要頻繁的出征。或許哪一天，你們也能從新聞下面的留言中，找出那些潛藏於各大醫院，默默守護著大家的剩殿騎士們。

蓋瑞醫師的OS

有些科系看似順遂的路上，其實也充滿著風風雨雨，希望能為大家揭開我們生活的面紗，讓大家知道，我們到底都在幹嘛！

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※內文摘自《醫學系在幹嘛？笑中帶淚的超狂醫界人生》，四塊玉文創出版授權提供，未經同意禁止轉載。作者蓋瑞為台大醫學系畢業醫師。