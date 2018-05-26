教部堅不發聘 台大：走行政救濟的路似乎難以避免

2018-05-26 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



教育部上月將駁回台大校長聘任案並要求重啟校長遴選後，台大在5月12日召開臨時校務會議，決議要請教育部「盡速發聘」。而台大也針對教育部不當的各項指陳，已一一依法論理「回擊」，請教育部依法聘任管中閔為台大校長。但據指出，教育部昨天已回函給台大，仍然堅持台大即迅重啓遴選。

對此，台灣大學主任秘書林達德表示，由昨天教育部回文內容看來，教育部與臺大的見解與立場有很大落差，未來走行政救濟的路似乎很難避免。校方目前尚在討論具體方案。