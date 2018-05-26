獨／繼北檢電話約談 教育部也向台大要遴委電話

2018-05-26 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



台大校長風波未完，遴委們不斷被關注？報系資料照 分享 facebook

繼日前台大遴委被台北地檢署以電話通知約談，據指出，教育部也向台大校方要了21位遴委的名單和聯絡方式，讓遴委們的心理恐懼再次擴大。一位不願具名台大教授表示，執政當局不斷給台大和遴委會壓力，非要逼台大「就範」才會收手。

台大校長遴選案變成燙手山芋，台大5月22日回函請教育部「盡速聘任新任校長」，教育部昨(25日)函復台大「應迅即重啟遴選程序」，教育部重申台大應補正遴選程序的瑕疵，回歸遴選會依法辦理，完全不理台大臨時校務會議的決議，而且鎖定台大遴委員會為「箭靶」，要求要求盡速重啟遴選程序。

雙方都依據「大學法」各自表述、僵持不下。台大遴選委員會認為一切合法、沒有任何理由再開會，也無重啟遴選的必要，接下來將循法律途徑處理。

據了解，台大已聘了不只一位律師，研商接下來要採取的法律行動，除了訴願、行政訴訟，由於教育部和台大對大學法及大學自治的見解不同，也不排除同步聲請大法官釋憲。

儘管台大5月 12日臨時校會議確認了「大學校長之產生應屬大學自治的範圍」，但教育部認為，依大學法第1條及第9條規定，國立大學校長遴選事項上，學校自治權行使範圍只是在「組織遴委會」，但遴委會組成後的運作，仍必須依法行政，包括校長候選人是否具備一定資格，而且教育部應作適法性監督。

據台大校務會議決議，大學校長遴選屬大學自治的一部分，請教育部「依大學法」精神，「盡速核聘」台大遴選委員會依法選出的校長人選；教育部回文也搬出大學法，認為國立大學校長遴選，學校的自治權限行使範圍僅限於「組織遴委會」，但遴委會組成後的相關運作，必須受相關法令規範，而教育部有權作「適法性監督」。

雙方都以大學法作為各自立場的主張，讓台大校長遴選事件繼續陷入膠著。據了解，教育部公文發給台大校方和台大遴委會，由於台大行政團隊不能無視校務會議的決議，接下來只有走行政救濟一途。