獨／校長遴選無瑕疵 台大論理回擊…教部仍不甩

2018-05-26 02:16 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大校園。本報資料照片 分享 facebook 教育部將台大校長聘任案駁回並要求重啟校長遴選後，台大在5月12日召開臨時校務會議，決議要請教育部「盡速發聘」。依據台大5月22日回覆教育部的公文，台大針對教育部針對台大遴選委員會遴選程序不當之各項指陳，已一一依法論理「回擊」，請教育部依法聘任管中閔為台大校長。然而，據指出，教育部昨天（25日）已經回函給台大，仍然堅持台大即迅重啓遴選。

台大5月4日給教育部的函文表示，教育部對於國立大學校長遴選僅能為「合法性審查」（適法性監督），而不能對「人選是否適當」予以審查，關於人選是否適任，屬遴委會權責。台大遴委會及遴選過程，並未違反任何現行有效之法律規定，恪守正當行政程序，遴選結果並無出於錯誤事實認定或不完全資訊之瑕疵，因此仍請教育部，依據5月12日臨時校務會議決議，依法聘任管中閔為台大校長。

教育部5月4日給台大的公文，先援引憲法第162條「全國公私立之教育文化機關，依法律受國家之監督。」而台大回函率先回應，台大表示，國家對於大學之監督，「應於法律規定範圍內為之」，並須符合憲法第23條規定之法律保留原則，「不得增加法律所未規定限制」。

此外，台大公文指出，教育部援引大學法於94年的修正理由之部分文字「公立大學主要經費來自政府，政府不能推卸監督之責任」，似認為教育部對於台大校長遴選結果有最終決定之權限，「恐有誤會」。

台大表示，依據94年大學法第九條的修法理由，關於遴選委員會相關組織運作及遵行事項，教育部僅得為「整體原則性規範」，細部規範仍由大學視學校特性及實際狀況自行規範。立法者顯然對於大學校長之遴選組織、程序及規範設計，賦予各大學有極高程度之自主權限，且於立法理由中亦明確表示部派代表委員無法主導校長遴選結果，更顯示教育部應當尊重各大學所組成遴選委員會依其所定遴選委員會細部規範所成立之組織、所進行程序及表決結果，而不得恣意干預大學遴選委員會所為之決定。

針對教育部指管中閔與遴委蔡明興之利害關係，嚴重影響遴委會的適正性及遴選程序的公正性，該遴委會之組成及其程序，實未符正當行政程序原則。

對此，台大回函回應，依據證券交易法，獨立董事與薪資報酬委員於執行業務範圍內皆應保持獨立性，尚無法分割為前者具有獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係，而後者竟與公司董事具有特殊的重大利害關係。

此外，台灣大哥大薪資報酬委員會於本校校長遴選期間（106年10月2日起至107年1月12日辭卸獨立董事前）未曾召開會議，「管與蔡二人並無教育部所指特殊的重大利害關係或密切且複雜之利害關係。」

針對教育部公文提及，管與蔡之關係，未曾經管、蔡及台大於遴選過程中揭露，俾其他候選人決定是否提出迴避（解除委員職務）申請，遴委會亦無從具體審認蔡是否構成法定迴避事由一節。

對此，台大回函表示，管與蔡進行遴選當時，不論依大學法、教育部所訂之遴選辦法第六條或本校所訂遴選要點第四條、作業細則第九條，皆無明文規範揭露義務，因而無從推論因未揭露而導致其他候選人無從申請迴避（解除委員職務）之程序瑕疵。

台大公文表示，關於「遴委會委員與候選人具營利事業董監事關係者，遴委會委員得向遴委會申請，經遴委會確認後解除其職務」及「候選人主動揭露兼任營利事業董事之義務」，目前法無明文規定之情形下，遴委會依遴選辦法、遴選要點及作業細則規定，所進行之遴選程序、結果選出管中閔教授為校長當選人，誠屬依法行政之行為，並已恪守正當行政程序。

另外，教育部公文提及，校務會議代表有實質參與遴選之過程，而台大3月24日校務會議未依職權進行實質審認，致遴選結果有出於錯誤事實認定或不完全資訊之瑕疵。對此，台大回函說明，校務會議並未具有對遴委會之遴選過程實質審認之職權，縱校務會議有作成任何決議，亦無從拘束遴委會。如校務會議得以對遴選過程作實質審認，「無異架空大學法及遴選辦法明文賦予遴委會之核心權限。」

台大表示，台大遴委會委員，除教育部遴派代表三人外，皆是依規定經校務會議投票產生，校務會議推薦校長候選人，也是經臨時校務會議投票產生，而遴選結果也於1月5日遴委會會議產生，並經1月31日遴委會會議確認管中閔當選資格並無疑義，尚無可能因為其後3月24日校務會議之擱置，而導致前已產生的遴選結果有出於錯誤事實認定或不完全資訊之瑕疵。

此外，1月31日遴委會會議決議管中閔當選並無疑義時，該次會議已明確知悉管教授兼任台灣大獨董、審計委員會及薪酬委員會委員之校內審查程序時間點，並於會議紀錄中載明。