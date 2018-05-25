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畢業展四十國中國 東華學生展創意

2018-05-25 08:02中央社 花蓮縣24日電

一場展覽可以欣賞繪畫、裝置藝術、服裝設計、立體類和數位設計等，每一件作品都能看出作者的創意和努力，這是東華大學藝術與設計學系在花蓮文創園區舉辦的畢業展。

其中應屆畢業生宋愷庭的水彩作品展出20多幅，都是他所看到的景致作為題材，簡單色彩表現出抽象美感結構。系主任廖慶華讚他功力深厚、深具潛力。

宋愷庭的作品曾入圍英國皇家水彩學院大賽第206屆國際年展、也曾被法國水彩雜誌收錄。

「英國皇家水彩畫家協會」堪稱歷史悠久的水彩畫會組織，前身可追溯至1807年，200多年來誕生出許多繪畫上有成就的大師。每年舉辦公開年展對外徵件，作品須經嚴格評審，藉以發掘藝術新秀。

宋愷庭說，從國中開始專注於繪畫，畫水彩至今約10年，這次將這些年來的成果展出，為大學階段劃下完美句點。

另一應屆畢業生李依庭以樹脂黏土製作出比實物縮小120倍的迷你蔬果和零食，其中迷你肉舖，豬隻變成老闆販賣人體器官，反諷人類若無靈魂，如同任人宰割的肉。

廖慶華說，教育目標是讓學生充分自我實踐，不限制想法，做出他們心中最想做的作品，所以展覽中可見作品多元性與豐富性，但基本功和品質把關仍十分重要。這次展覽除自我行銷外，也要實踐在地責任，讓花蓮民眾能夠體驗高水平藝術設計作品。

東華大學藝術與設計學系畢業展覽「四十國中國」於花蓮文創園區展至27日，6月1至4日移師台北松山文創園區展出。策展人說，「四」指4年沉澱、「十」是台上一分鐘，台下十年功。「國中國」意指這個班，多種國風民情，隱含各自迥異的風格。

文創東華大學
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