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東華藝設系畢展 學生連2年入圍國際水彩大展

2018-05-24 16:52聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

東華大學藝術與設計學系舉辦畢展，學生透過作品揮灑藝術理念，包括繪畫、裝置藝術、服裝設計與數位設計等不同類型創作。其中學生宋愷庭已連續2年入圍「英國皇家水彩畫家協會」國際大展，畢展中他以22幅水彩畫作表現精彩畫功。

東華大學藝設系畢展第1場在花蓮文創園區9號倉庫展開，展期5月19~27日，開放時間平日上午11點到晚上7點半，假日上午10點到晚上7點半；畢展第2場預計6月1日在松山文創園區5號倉庫展出。

東華大學藝設系主任廖慶華表示，英國皇家水彩畫家協會已有200年歷史，具有國際公認性，能入圍的作品都有高度水準。宋愷庭創作態度就像苦行僧，有些畫作至少花2個禮拜時間完成，且水彩畫失敗率高，畫筆一起，就須全神貫注投入，畫功已超越一般職業畫家。

宋愷庭從小就對水彩畫著迷，學畫超過10年，專注風景創作，常赴國外取景，先利用相機拍下素材，再回家構思創作。他說，繪畫有趣的地方在於可利用美彩去呈現抽象美學，以及自身想表達的藝術情感，比起攝影，更能表現媒材的趣味與價值。

東華大學藝設系107級畢業展覽取名「四十國中國」，總召吳芝譯表示，畢展花費1年時間準備，主要想以國家呈現這次主題。「四十國」意謂參加的逾40位學生每人代表1個國家，再結合成1個大國。

廖慶華表示，從不限制學生創作想法，讓他們完全發揮自身特色，所以這次展覽可充分看見作品的多元性、豐富性，而展覽中除水彩畫作，還有其它學生的作品如服裝設計、油畫創作、袖珍藝術、錄像藝術等展出。

東華大學藝術與設計學系4年級學生宋愷庭已連續2年入圍「英國皇家水彩畫家協會」國際...
東華大學藝術與設計學系4年級學生宋愷庭已連續2年入圍「英國皇家水彩畫家協會」國際大展。記者蔡翼謙／攝影
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東華大學藝術與設計學系畢展中，學生宋愷庭之作「羅馬遺址之光」。記者蔡翼謙／攝影
東華大學藝術與設計學系畢展中，學生宋愷庭之作「羅馬遺址之光」。記者蔡翼謙／攝影
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東華大學文創
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