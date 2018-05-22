「科長」關切台生赴陸情況 教育部：基於職責所在

2018-05-22 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



台灣高中畢業生今年申請大陸高校人數暴增，卻也傳出桃園市立武陵高中校長林清波、北市建國中學校長徐建國，因曾有相關言論，以及幫學生寫推薦信，遭到中央部會關切。對此，教育部次長姚立德表示，教育部國教署是基於職責所在，才向學校了解狀況，至於是否有其他部會關切、來自哪個單位，教育部並不清楚。

武陵高中校長林清波今年3月受訪時說，今年有逾50名學生請他寫推薦函申請大陸高校，比往年的個位數還多，事後遭「教育部」、「調查局」等單位調查，一名教育部科長更要求他解釋人數怎麼統計、是否鼓勵學生赴陸讀書等。

建中校長徐建國今天受訪時也坦言，他也接獲來自「中央部會」的2通電話關切，但非他本人接聽，是秘書事後轉述，對方沒留下電話，他也不知道如何聯繫。據了解，該名人員在電話中自稱是監察院人員，主要也是詢問校方是否有鼓勵學生赴陸讀書等問題。校方回覆，學校不會這麼做。

對於教育部為何派出「科長」關切？教育部次長姚立德回應，今年有較多高中生請校長寫推薦信，國教署是基於職責所在，因此向學校了解詳細狀況，至於傳出有其他部會行動，是哪個單位？教育部並不知道。

姚立德也說，高中生到國外求學，教育部秉持鼓勵的立場，但如果人數有顯著增加就值得重視。他也指出，教育部在今年初祭出高教深耕計畫攬才，經費比往年增加6成，玉山計畫也以更大幅度的彈性薪資留住優秀教師。未來也將鬆綁《學位授予法》等制度，讓大學有更彈性的人才培育機制，也鼓勵大學設置雙聯學位，提升國際化腳步。