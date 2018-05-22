親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
熱門高中精選
升大學甄選攻略
國家考試
35th政大金旋獎

「科長」關切台生赴陸情況 教育部：基於職責所在

2018-05-22 20:12聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

台灣高中畢業生今年申請大陸高校人數暴增，卻也傳出桃園市立武陵高中校長林清波、北市建國中學校長徐建國，因曾有相關言論，以及幫學生寫推薦信，遭到中央部會關切。對此，教育部次長姚立德表示，教育部國教署是基於職責所在，才向學校了解狀況，至於是否有其他部會關切、來自哪個單位，教育部並不清楚。

武陵高中校長林清波今年3月受訪時說，今年有逾50名學生請他寫推薦函申請大陸高校，比往年的個位數還多，事後遭「教育部」、「調查局」等單位調查，一名教育部科長更要求他解釋人數怎麼統計、是否鼓勵學生赴陸讀書等。

建中校長徐建國今天受訪時也坦言，他也接獲來自「中央部會」的2通電話關切，但非他本人接聽，是秘書事後轉述，對方沒留下電話，他也不知道如何聯繫。據了解，該名人員在電話中自稱是監察院人員，主要也是詢問校方是否有鼓勵學生赴陸讀書等問題。校方回覆，學校不會這麼做。

對於教育部為何派出「科長」關切？教育部次長姚立德回應，今年有較多高中生請校長寫推薦信，國教署是基於職責所在，因此向學校了解詳細狀況，至於傳出有其他部會行動，是哪個單位？教育部並不知道。

姚立德也說，高中生到國外求學，教育部秉持鼓勵的立場，但如果人數有顯著增加就值得重視。他也指出，教育部在今年初祭出高教深耕計畫攬才，經費比往年增加6成，玉山計畫也以更大幅度的彈性薪資留住優秀教師。未來也將鬆綁《學位授予法》等制度，讓大學有更彈性的人才培育機制，也鼓勵大學設置雙聯學位，提升國際化腳步。

【相關閱讀】

‧學生赴陸升學遭關切 雄女校長：應以學生闖國際為榮

教育部高校徐建國
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

培育人才 長榮海大攜手開辦學士後專班

2018-05-22 19:11

服膺「台灣價值」？武大研究員：御用學者帶頭撕裂台大

2018-05-22 11:47

民權運動先鋒里維斯 籲學子：站起來 說出來

2018-05-22 11:23

高教工會：8成大專兼任師不滿勞動權益保障

2018-05-22 11:11

寒蟬效應？葉匡時：企業未來不會選大學教授當獨董

2018-05-22 10:47

預約就業入場券 中信金融管理學院辦實習媒合會

2018-05-22 10:26

台大教授嘆：老師只顧「網內互打」 怎麼打國際盃？

2018-05-22 09:33

拔管案 台大代校長：將進行適法處理 在艱難中為邁頂努力

2018-05-22 08:26

法務部次長有沒有主導拔管？看這四回合出手就知

2018-05-22 08:00

國際學術圈都在問：台灣怎麼了？台大怎麼了？

2018-05-22 07:33

空拍北海岸石滬遺跡 淡大數位典藏

2018-05-22 00:01

政大校長候選人都出自政大 遴委全要揭露兼職

2018-05-22 00:01

空有原住民專班 卻缺專任師資

2018-05-22 00:01

給大學原住民專班師資員額 教部：實務上有困難

2018-05-22 00:01

教授愛名車自學成師 開課還研發軟體

2018-05-21 23:16

文大補選董事董事長派大勝 前校長復職決議教部未准

2018-05-21 21:43

教育部拔管餘波！政大校長候選人、遴委全要揭露兼職

2018-05-21 17:17

文大董事會今討論遞補董事 傳郝龍斌、丁遠超參選

2018-05-21 15:24

給原專班師資員額？教部：實務有困難 將與原民會討論

2018-05-21 10:45

原住民沒少子化！原專班師資員額 永遠搶不過學閥

2018-05-21 10:04

獨／不把原民當人看？ 大學原專班師批政府歧視

2018-05-21 09:30

中華大學畢業即就業 月薪保證31K

2018-05-20 23:46

人少照樣辦成 真理大學另類籃球賽

2018-05-20 23:18

台師大休旅所學術研討會 培育運動休閒人才

2018-05-19 18:17

樂觀媽影響 破逆境獲總統教育獎

2018-05-18 23:37

台大：英檢依法收費 已實施多年

2018-05-18 13:41

教部：台大英文測驗若違大學法 要退費給學生

2018-05-18 13:05

台大自辦英文測驗要收費 學生會不滿向教部檢舉

2018-05-18 13:04

南投中興高中 大學個人申請表現亮眼

2018-05-17 21:13

中華大學與竹科產學合作 「保障就業薪資」受歡迎

2018-05-17 19:56

畢業等於馬上就業 產學合作畢業生起薪至少3萬1千元

2018-05-17 18:07

保障員警值勤安全 科大生改良酒駕臨檢站

2018-05-17 16:50

中正大學校設置首座多功能廁所 打破男女限制　

2018-05-17 15:25

擅游泳又玩管樂 柏克萊畢業致詞代表葉采衢超強

2018-05-17 13:05

獨／柏克萊工學院畢業致詞 葉采衢昔學測74級分上3醫科

2018-05-17 13:04

台生代表柏克萊工學院畢業致詞 手上拿湯匙幹嘛？

2018-05-17 09:23

教育部推開放式大學 引領台灣邁向學習型社會

2018-05-16 18:36

爸媽要他雙主修、英文強 大學生嘆「我是超人？」

2018-05-16 15:35

150年來首位！柏克萊工程學院 台生代表畢業生致詞

2018-05-16 11:26
看更多

熱門文章

國際學術圈都在問：台灣怎麼了？台大怎麼了？

2018-05-22 07:33

70多名學生赴陸要他推薦 武陵建中校長遭部會致電關切

2018-05-22 15:18

法務部次長有沒有主導拔管？看這四回合出手就知

2018-05-22 08:00

台大教授嘆：老師只顧「網內互打」 怎麼打國際盃？

2018-05-22 09:33

學生赴陸升學遭關切 雄女校長：應以學生闖國際為榮

2018-05-22 18:27

拔管案 台大代校長：將進行適法處理 在艱難中為邁頂努力

2018-05-22 08:26

文大補選董事董事長派大勝 前校長復職決議教部未准

2018-05-21 21:43

服膺「台灣價值」？武大研究員：御用學者帶頭撕裂台大

2018-05-22 11:47

補教外師人數下滑 補教協會：大陸時薪比台灣高3倍

2018-05-21 23:29

確實去上廁所 高雄考區取消考生違規註記

2018-05-21 20:40

陳金德談教改：最需被改革的是教育部

2018-05-22 16:43

寒蟬效應？葉匡時：企業未來不會選大學教授當獨董

2018-05-22 10:47

一紙公文命興中國中停辦 宜縣議員：違法粗糙

2018-05-22 12:57

興中國中停辦為「轉讓」？ 華德福實中：從無介入

2018-05-21 22:47

政大校長候選人都出自政大 遴委全要揭露兼職

2018-05-22 00:01

教授愛名車自學成師 開課還研發軟體

2018-05-21 23:16

陳金德砲打教育部 美其名國中免試入學卻處處是考試

2018-05-22 17:16

「科長」關切台生赴陸情況 教育部：基於職責所在

2018-05-22 20:12

民權運動先鋒里維斯 籲學子：站起來 說出來

2018-05-22 11:23

「貼著」螢幕也澆不熄學習熱情 2度獲總統教育獎

2018-05-21 23:02

高教工會：8成大專兼任師不滿勞動權益保障

2018-05-22 11:11

基隆視察災防演習 賴清德：三年編180億投入校舍防災

2018-05-22 11:42

空有原住民專班 卻缺專任師資

2018-05-22 00:01

空拍北海岸石滬遺跡 淡大數位典藏

2018-05-22 00:01

預約就業入場券 中信金融管理學院辦實習媒合會

2018-05-22 10:26

華醫高中申請入學創新高 這兩科系報到百分百

2018-05-22 14:11

培育人才 長榮海大攜手開辦學士後專班

2018-05-22 19:11

給大學原住民專班師資員額 教部：實務上有困難

2018-05-22 00:01

期盼20多年 台南永康新設鹽行國中24日啟動

2018-05-22 19:36

高科大獲贈SEYI獨步全球「伺服沖床」 價值千萬

2018-05-21 20:49

歐普拉南加大畢業致辭：務必要吃早餐 吃飯別滑手機

2018-05-22 13:56

被說壞學生...老師帶頭孤立 他離家出走變車手

2018-05-22 13:31

會考生活英語／活動篇 約去游泳

2018-05-22 09:26

KICC韓國國際餐飲大賽 台首大奪2金1銀4銅

2018-05-22 14:14

圖擊隊／早餐密碼

2018-05-22 13:10

成大與漢翔攜手合作！簽訂產學合作以提升競爭力

2018-05-21 20:44

「飢餓十二」19小時不進食 學子歌舞勸募吸注意力

2018-05-22 17:58

金手獎發光發熱 赴日本專業研習

2018-05-22 14:08

大學不選錯科系 九九與頂大合辦高中生的人才探索營

2018-05-22 13:17

學生赴陸要他推薦 建中校長遭部會致電關切

2018-05-22 17:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top