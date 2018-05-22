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國際學術圈都在問：台灣怎麼了？台大怎麼了？

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國際學術圈都在問：台灣怎麼了？台大怎麼了？

2018-05-22 07:33聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

上周六(19日)台大再度封椰林大道辦流水席，邀請畢業生一起來吃辦桌。台大今年畢業...
上周六(19日)台大再度封椰林大道辦流水席，邀請畢業生一起來吃辦桌。台大今年畢業典禮確定由代理校長郭大維主持。記者王彩鸝／攝影
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台灣「拔管之亂」聲名遠播國際學術圈，亞洲、澳洲、美洲、歐洲的國際學術場合中，遇到台灣去的學者都在問：台灣怎麼了？台大怎麼了？號稱民主的台灣，為什麼回頭走不民主的路？

目前人在香港訪問的中研院院士、前教育部曾志朗感嘆說，本來大家聚在一起談研究，但不免都會談到台大校長遴選風波，原本台灣的學術自由和民主走得很快，亞洲很多大學都在跟我們學習，怎麼變這樣？大家都非常擔心。

曾志朗說，台大沒有正式校長，對國際交流影響很大。他舉例說，由台灣大學、北京大學和南京大學聯合發起的「海峽兩岸暨港澳地區大學校長聯誼活動」，今年邁入第14年，7月下旬將在青海大學舉行，但14年來首次發生台灣高教群龍無首的窘境，台大校長出不來，所以拜託曾志朗整合台灣十幾所頂尖和優質傳統私校與會。

曾志朗說，該聯誼會集合兩岸四地最好的大學，一定是校長與會，副校長代表都不行，台大今年首度由代理校長出席。大家討論未來高等教育怎麼走？怎樣更積極合作、為華人學術地位打天下？歷年聚會討論重點包括借鏡台灣經驗，「我們現在很擔心，我們有什麼經驗讓人借鏡？」

曾志朗與歐亞美澳等學術圈有深厚關係，連耶魯大學校長也在問：「台灣怎麼一回事？台大怎麼一回事？」這些問題讓台灣學者感到非常痛苦，只能很誠實的按照程序去講，台大這麼重要的學校，教育部卻不能尊重遴選委員，讓全世界看到這個事情，大家聽了都搖頭，都覺得很奇怪，台灣號稱民主，怎麼會越走越奇怪、越往後退？

台大曾志朗教育部高教管中閔
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