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掌離島首家小7直營店 金門子弟學以致用

2018-05-18 11:18中央社 金門縣18日電

離島首家統一超商直營店在金門開幕，店長是土生土長的金門大學企管研究所畢業生黃宇麟。黃宇麟不但學以致用，也實現在鄉服務的心願，成為統一與金大產學合作的第一個成果。

民國105年12月，統一超商與國立金門大學簽訂產學合作合約書，雙方透過合作交流，分享產業實務經驗，共創產學合作契機，培育離島零售人才。當時參與產學合作的7名學生，經過實習和教育訓練後，5人投履歷，2人獲選，黃宇麟是其中一位。

今年5月，位在縣政府對面民生路的統一超商直營店開張。店長就是黃宇麟。

金門縣工商策進會總幹事王中聖表示，金門已成為兩岸旅客往來重要樞紐，民生路更是陸客自由行重點購物去處，期盼這個統一超商直營門市新據點，能提供更全方位的服務。

黃宇麟從小就愛讀書，父親是軍中僱員，母親經營早餐店。父母原本希望他待在金門，找到一個穩定的工作就好；但他心中一直有個夢想，期盼把好的企業管理模式或商業經營理念帶回金門，貢獻家鄉。

黃宇麟說，很多人認為高職生出路受限，但他認為，只要選對了學校和科系，努力勇往直前，就能走出不一樣的路。所以，當高職畢業，絕大多數同學都到台灣升大學，但黃宇麟刻意選擇留在金門，他要「立足金門、胸懷大陸、放眼世界」。

他考上金門大學企業管理學系，學校在地深耕提供了他和台灣、大陸企業連結的機會。大三時，他到廈門福聯飯店實習；畢業後在金門特產業、民宿工作，期間考上金大企管研所；研二時到高雄接受統一超商儲備訓練。106年6月研究所畢業，8月1日成為統一超商正式員工。

一路上，金大企管研究所長王興國看到了黃宇麟的成長。王興國說，黃宇麟打破一般人對高職生是「後段班」學生的刻板印象，他清楚知道自己要往哪裡走。

在大陸的實習，讓黃宇麟接觸到陸客和國際商務客，提早面對未來的競爭對手，厚植自我實力。王興國說，黃宇麟進入統一超商後充分展現獨當一面的自信，前途不可限量。

黃宇麟珍惜在統一超商所學到的經營模式，面對各式各樣顧客，他更認為是「修身養性」的大好時機；如何把「不好的客人變成好的客人」，在在考驗黃宇麟的智慧。

直營店開幕以來，金大師長及同學不斷鼓勵黃宇麟，前來打氣並購物。他說：「這種感覺很棒」，這也是他前進的動力。

金大與統一超商合作進入第3年。黃宇麟說，現階段在努力提升金門統一超商品質，貼近族群社區，讓鄉親能感受到統一超商的用心。但他不以店長為滿足，長遠目標希望有機會派到大陸工作，給自己更多的挑戰。（

金門超商實習

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