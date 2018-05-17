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保障員警值勤安全 科大生改良酒駕臨檢站

2018-05-17 16:50中央社 台北17日電

北科大學生改良設計「警用臨檢站」，將酒駕臨檢告示牌結合減速帶，而告示牌使用反光材質並裝設夾式攝影機，希望提高員警酒駕值勤安全性與臨檢效率。

台北科技大學今天舉行工業設計系畢業展暨新一代設計展入圍記者會，今年工設系畢業專題以「真正了解使用者需求與問題」為設計主題，其中27件作品更獲得新一代設計展金點新秀獎肯定。

員警常在深夜進行酒駕臨檢，但過去就曾傳出員警遭酒駕者撞傷的事件。北科大工設系學生陳荔新的友人，也因遭酒駕者撞傷過世，為避免憾事再發生，陳荔新和大安分局員警討論，針對目前酒測臨檢設備和流程進行改良，並設計出「警用臨檢站」。

陳荔新表示，現在酒駕臨檢都是放三角錐，他則將臨檢告示牌結合減速帶，告示牌使用反光材質，並裝設夾式攝影機，希望藉由改善臨檢設備及流程，提高值勤安全性與臨檢效率。此作品也入圍新一代設計展金點新秀年度最佳設計獎和金點新秀贊助特別獎。

為解決貧困地區學童缺鞋嚴重、長期赤腳容易受傷感染等問題，北科大工設系學生陳雯(金千)、魏彤庭、葉瑋婷設計「製給自足」，讓民眾能利用身邊現有資源，靠自己做出實用可行的鞋子，作品也入圍新一代設計展金點新秀贊助特別獎。

葉瑋婷表示，以往曾看到有人在募鞋活動捐出不符孩童需求的鞋子，因此團隊希望利用當地可用素材，讓居民「製給自足」，後來想到中國的雲貴川地區有大量廢棄輪胎，就將設計製造鞋子的方法和模板結合，讓居民能用輪胎皮製作出便鞋，未來希望能和慈善機構合作，幫助缺鞋的貧困地區。

北科大工設系學生陳怡潔則觀察到國內大眾運輸缺乏導航系統，視障者多依賴導盲杖，十分不便。為了協助視障者，她設計專屬視障者的「導航無人機」，結合無人機和視障輔具，讓視障者外出時，就如同帶著導遊，可提供周遭資訊並即時避開身邊障礙物，作品也獲得德國iF設計獎肯定。

臨檢酒駕新一代設計展北科大

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