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台生代表柏克萊工學院畢業致詞 手上拿湯匙幹嘛？

2018-05-17 09:23世界日報 記者黃少華╱柏克萊報導

駐舊金山台北經文處科技組組長葉至誠（右二）、葉采衢的父親葉文榮（左三）、母親張智...
駐舊金山台北經文處科技組組長葉至誠（右二）、葉采衢的父親葉文榮（左三）、母親張智郁（左二）、同是出身醫學世家的男友陳威明（左四）向葉采衢（右三）表達祝賀。記者黃少華／攝影
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曾獲中華民國科技部「102年度大專學生研究計畫研究創作獎」的醫學專業碩士生葉采衢，15日在柏克萊加大工學院研究所的畢業典禮上代表畢業生致答辭，柏克萊工學院創院150年來，來自台灣的畢業致詞代表較為罕見。葉采衢的五分鐘講辭用生動的例子，分享她在柏克萊學習到的難得經驗。

她舉的例子是到柏克萊念碩士的第一個早晨，進到課堂，桌上擺了幾樣工具，有榔頭，有丈量尺，有湯匙。老師說，先不跟大家說他們選的工具是作為什麼用途，就先選吧！之後分組來使用這個工具，赫然發現她的任務是用手上的工具把一大塊冰削成剛剛好一公斤重。「我很失望地看著我所選的工具，因為我選的是一個湯匙！」

葉采衢說，到了畢業時想到，目前面臨的挑戰和那天是一樣的，這個世界瞬息萬變，手上的工具或許很快就過時不管用了，就像進柏克萊時大家都選了當時最適合自己的專業，也不知道自己要去對付的是哪種難題，但柏克萊的訓練遠比「如何使用一個工具」為多，受教育的目的是一個集體，有創意，有批判式思考，也有團隊合作精神。

葉采衢又說，她去了一趟西藏，認識一個叫Yomei的女孩，因為家裡環境不允許而輟學，因為她要工作，供養手足的生活，通信一年之後，Yomei告訴她，她把辛苦存下的錢都拿出來買煤，這樣學生就可以在冬天也能上課學習了。她從這個西藏女孩身上學到，能够在柏克萊學習是幸福的，因為手上能拿來改變世界的工具不止一樣，Yomei手上也許一無所有，但她有動機有決心，讓這個世界比原來更好一點。

葉采衢作為畢業生代表在柏克萊加大工程學院碩士生畢業典禮上發言。記者黃少華／攝影
葉采衢作為畢業生代表在柏克萊加大工程學院碩士生畢業典禮上發言。記者黃少華／攝影
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柏克萊工學院研究所甄選畢業生致答辭代表是要先報名，再由委員會選出，葉采衢說，她可能是近十年來第一個台灣來的研究生獲選，覺得很榮幸。她畢業於陽明大學醫科，2013年，去到哈佛大學丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）研究乳癌，至今很感謝老師Nancy Lin博士給的指導。她表示，醫學系念完後知道怎樣診斷病人，但治療是更大挑戰。來到柏克萊加大學習跟醫學相關但更廣泛的能力課程，幫助自己有創造性思維。

葉采衢曾於2014年被選到印度幫助視障者，培養出興趣，到柏克萊加大後研究跟眼科有密切關係，並跟工程師等不同領域人士合作，提升解決難題能力，希望有一套基因療法研發出更好的眼科治療藥物。

葉采衢生於醫學世家，父親葉文榮和母親張智郁是醫生。葉文榮寄語身為台北榮總實習醫生的女兒，把醫學知識轉換成臨床應用能力，有新設計理念，幫助病人真正治療疾病。母親張智郁評價，葉采衢用功學習，人際關係好，家庭給女兒充分空間去做想做的事情。

駐舊金山台北經文處科技組組長葉至誠說，葉采衢脫穎而出彰顯她的優秀，體現美國提供獨特科研環境。葉采衢通過陽明大學獎學金來美學習，後被納入科技部博士創新之星計畫（LEAP Program）和導師計畫（Mentor Program），兩項計畫幫助優秀台灣年輕人獲得矽谷科技企業實習機會，讓近30名資深創業家與年輕人連接起來。

葉采衢致詞片段可從28:40開始觀看

柏克萊

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