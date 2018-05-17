台生代表柏克萊工學院畢業致詞 手上拿湯匙幹嘛？
曾獲中華民國科技部「102年度大專學生研究計畫研究創作獎」的醫學專業碩士生葉采衢，15日在柏克萊加大工學院研究所的畢業典禮上代表畢業生致答辭，柏克萊工學院創院150年來，來自台灣的畢業致詞代表較為罕見。葉采衢的五分鐘講辭用生動的例子，分享她在柏克萊學習到的難得經驗。
她舉的例子是到柏克萊念碩士的第一個早晨，進到課堂，桌上擺了幾樣工具，有榔頭，有丈量尺，有湯匙。老師說，先不跟大家說他們選的工具是作為什麼用途，就先選吧！之後分組來使用這個工具，赫然發現她的任務是用手上的工具把一大塊冰削成剛剛好一公斤重。「我很失望地看著我所選的工具，因為我選的是一個湯匙！」
葉采衢說，到了畢業時想到，目前面臨的挑戰和那天是一樣的，這個世界瞬息萬變，手上的工具或許很快就過時不管用了，就像進柏克萊時大家都選了當時最適合自己的專業，也不知道自己要去對付的是哪種難題，但柏克萊的訓練遠比「如何使用一個工具」為多，受教育的目的是一個集體，有創意，有批判式思考，也有團隊合作精神。
葉采衢又說，她去了一趟西藏，認識一個叫Yomei的女孩，因為家裡環境不允許而輟學，因為她要工作，供養手足的生活，通信一年之後，Yomei告訴她，她把辛苦存下的錢都拿出來買煤，這樣學生就可以在冬天也能上課學習了。她從這個西藏女孩身上學到，能够在柏克萊學習是幸福的，因為手上能拿來改變世界的工具不止一樣，Yomei手上也許一無所有，但她有動機有決心，讓這個世界比原來更好一點。
柏克萊工學院研究所甄選畢業生致答辭代表是要先報名，再由委員會選出，葉采衢說，她可能是近十年來第一個台灣來的研究生獲選，覺得很榮幸。她畢業於陽明大學醫科，2013年，去到哈佛大學丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）研究乳癌，至今很感謝老師Nancy Lin博士給的指導。她表示，醫學系念完後知道怎樣診斷病人，但治療是更大挑戰。來到柏克萊加大學習跟醫學相關但更廣泛的能力課程，幫助自己有創造性思維。
葉采衢曾於2014年被選到印度幫助視障者，培養出興趣，到柏克萊加大後研究跟眼科有密切關係，並跟工程師等不同領域人士合作，提升解決難題能力，希望有一套基因療法研發出更好的眼科治療藥物。
葉采衢生於醫學世家，父親葉文榮和母親張智郁是醫生。葉文榮寄語身為台北榮總實習醫生的女兒，把醫學知識轉換成臨床應用能力，有新設計理念，幫助病人真正治療疾病。母親張智郁評價，葉采衢用功學習，人際關係好，家庭給女兒充分空間去做想做的事情。
駐舊金山台北經文處科技組組長葉至誠說，葉采衢脫穎而出彰顯她的優秀，體現美國提供獨特科研環境。葉采衢通過陽明大學獎學金來美學習，後被納入科技部博士創新之星計畫（LEAP Program）和導師計畫（Mentor Program），兩項計畫幫助優秀台灣年輕人獲得矽谷科技企業實習機會，讓近30名資深創業家與年輕人連接起來。
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