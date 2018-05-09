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上大學哪種朋友值得深交 網友：看他守不守時

2018-05-09 07:45聯合新聞網 綜合報導

大學是小型社會縮影，集結了來自四面八方的人，每個人擁有著各式各樣的面貌、天差地遠的價值觀，且大學生活不如國高中一般與同學朝夕相處，有時可能誤交損友、遭致背叛等，於是有網友發文詢問該如何用一個指標判斷對方是否值得深交，他表示自己認為「觀察一個人懂不懂得守時」是一個判斷的重要指標。

一名網友在大學生論壇《嘰咕Park》發文，他表示近日被高中學弟詢問，上大學該如何交到「益友」，他建議學弟可以觀察對方會不會「守時」，便能盼斷出對方是不是一個值得深交的朋友，若是會遲到也應據實以告，唯有「守時」、「誠實」才可能是個益友。

有大學生認為觀察一個人會不會「守時」，就能判斷他是不是值得深交的朋友。記者程宜華...
有大學生認為觀察一個人會不會「守時」，就能判斷他是不是值得深交的朋友。記者程宜華／攝影
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網友對於他的論點紛紛表示認同，認為「時間管理就是一個人的隱形品牌」，且「誠實真的很重要」。另外還有網友留言「觀察對方對於不同意見的聲音會不會強力反駁」、「在瘋狂花錢的時候會勸你的才是好朋友」。但也有人認為每個人都有優缺點，需從多個面向觀察，不該僅以一個缺點否定整個人。

人的一生雖長，然而又能交到幾個真正的知心好友？真正的好友絕對不是一起把酒歡愉的酒肉朋友，《每日頭條》文章指出，好友應是能同甘且能共苦，在利益面前仍能堅持本心者，值得深交。

另外從一個人對待家人的態度就能看出此人的本性，若是對身邊的人關懷不至，卻對父母不聞不問，這種人極可能在危機時刻背叛好友，有孝心又具大義，且正直並真誠的人，才是值得深交的朋友，真正的朋友不會為了討好對方而說謊的。

梁實秋曾在《讀書與做人》一書中提及，「凡是充分具備一個好朋友的人，他一定也是一個好父親、好兒子、好丈夫、好妻子、好哥哥、好弟弟。反過來亦然」。雖然亞里斯多德曾說「我的朋友們啊！世界上根本沒有朋友」，但梁實秋仍認為「友誼之樂是積極的，只有神仙和野獸才喜歡孤獨，人是要朋友的」，共享快樂正是友誼中的趣味，正因如此交友時更應睜大雙眼，慎選朋友。

君子之交淡如水，正因為淡、所以不膩。唯有自己先成為值得深交的人，且敞開心胸，才可能吸引到同樣值得深交的朋友。

只有讓自己成為值得深交的人，才可能吸引到值得深交的朋友。圖片來源／Ingimag...
只有讓自己成為值得深交的人，才可能吸引到值得深交的朋友。圖片來源／Ingimage
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