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台大、京大合作計畫啓動 8月起碩士雙聯學位生效

2018-04-25 14:35聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

台大生農學院院長盧虎生（前排右三）與京大農學院院長繩田榮治（前排左三）簽署跨國碩...
台大生農學院院長盧虎生（前排右三）與京大農學院院長繩田榮治（前排左三）簽署跨國碩士班雙學位計畫協議書。圖／台大生農學院提供
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台大生物資源暨農學院院長盧虎生今年3月底率團到日本京都大學，與該校農學院院長繩田榮治共同簽署跨國碩士班雙聯學位計畫。台大表示，合作案自今年8月起生效，未來兩院的學生只要符合該學制的要求，畢業就可同時取得雙邊的碩士學位。

2012年，京大農學院時任院長遠藤隆應邀來台參加由台大生農學院主辦的國際農學院院長會議，特別感謝台灣在日本東北311大地震時的慷慨援助，也對生農學院的盛情接待留下深刻印象。2013年京都大學提出新的國際化政策「The 2x by 2020 Initiative」，將積極與國外知名大學交流合作，馬上選定台大做為亞洲的重點合作對象。

同年4月，京大拜訪台大，希望促成兩校全面的交流與合作，雙方於12月在台大舉辦的第一屆兩校聯合研討會中，由生農學院負責農業相關領域的議程並接待宮川恒院長所率領的京大農學院訪問團。2014年9月，京都大學舉辦「第二屆京大－台大研討會」，由時任生農學院院長徐源泰帶領院內教師前往發表論文與交流討論。

台大表示，多年來因兩院教師間密切互訪與研究合作，包括交換學生、短期研究計畫以及由生農學院與校外獎學金機構、京都大學共同推動的「思鴻獎學金碩士生推薦計畫」等，雙方已建立相當程度的信賴與情誼。

為進一步深化兩院師生間的交流以及建立長期穩定合作關係，今年3月28日兩院院長簽署協議書，決定進行碩士班雙學位學制的合作。台大表示，此雙學位學制不僅能拓展學生的國際視野，促進兩院各系所間的學術合作交流外，更重要的是維繫雙方的友誼。

台大京都交換學生
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