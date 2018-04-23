建築安全首度編入大學課程 影響深遠

2018-04-23 09:31 中央社 台北23日電



示意圖。建築安全履歷協會與明新科大產學合作，首度將建築安全全套觀念編入土木工程系課程，從根灌輸建築安全理念。圖／ingimage 分享 facebook 建築安全履歷協會將與明新科大產學合作，首度將建築安全全套觀念編入土木工程系課程，從根灌輸建築安全理念。協會認為，建築安全觀念可衍生許多創新知識擴及其他學系，影響深遠。

每次大地震房屋倒塌後就是一片檢討建築安全輿論聲，但最實際的是建築安全理念必須從根做起，讓建築系和土木工程系的學生從一開始就灌輸建築安全理念，未來規畫和興建出來的建築才是最扎實的耐震安全房。

社團法人建築安全履歷協會預計25日與明新科技大學土木工程與環境資源管理系館舉行「創新建築安全履歷館」揭牌，協會並與明新科大簽署產學合作意向書。

建築安全履歷協會理事長戴雲發告訴中央社，這項產學合作是全國大專院校土木工程學系創舉，目前正由協會編製課程教材中，課程將圍繞著安全好宅的兩大必備條件「優良的結構系統規劃設計」、「精準確實的施工品質」，並宣導建築安全履歷及建築安全品質透明化的重要性。

戴雲發指出，今年9月開學的新學期，土環系預計開設一系列創新課程，包括通識教育（如何選好房）、鋼筋工程、鋼筋加工廠、工地施工、何謂安全履歷、建築資訊模型、工業4.0、各式建材（鋼筋、水泥、磁磚、大理石）貼附方式等一系列課程。

土環系的學生不光是在課堂內學習，還要去各工地見習。他透露，協會與明新科大產學合作的消息已經傳到中部另一所科技大學，且與協會密切聯繫，希望擇期在中部科大開課，帶進更多建築安全的創新觀念課程。

戴雲發強調，建築界傳統觀念是各做各的，未有效整合許多創新知識，但建築安全人人要，總要從根做起，擴大整合其他領域學科，才能為整個建築體系帶來創新革命。

對於科技大學來說，戴雲發認為，科大強調技職教育，土木系開設創新課程，未來將會是學校的招牌系所，更好招收新生，教學評鑑容易得到好評，久而久之其他學校也希望引進相關課程，未來會帶動整體產業升級；同時擴及其他學系也可以開發配合課程，例如電機系的機械臂或機械系設計工具等，讓土木工程進行更有效率。