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寒暑休福利對半砍 台大工會怒吼「反過勞」

2018-04-20 10:52聯合報 記者林良齊╱即時報導

蔡政府上任以來二度修改勞基法，引發勞動團體不滿，有政黨及勞動團體發起公投連署，目前已至第二階段連署、需達30萬份，台大工會今天起將在包括畢業典禮、演唱會、音樂會等場所，蒐集學生的連署，希望在6月底前蒐集達到5000份連署。

台大學生今天在校門口怒吼「台大人，反過勞」。記者林良齊／攝影
台大學生今天在校門口怒吼「台大人，反過勞」。記者林良齊／攝影
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勞權公投聯盟兩項公投提案，分別針對了民進黨二度的修法修惡，討回七天國定假日、然後廢止上次修惡的條文版本。

台大工會秘書陳梁政表示，蔡政府上任後修改勞基法、校方隨即以勞基法提高過多成本，因而把原本的寒暑休福利對半砍，從近20天的休假砍成10天，未來更要把寒暑休福利全部砍掉，「工會譴責校方作法」，這樣恐怕會使勞工流動率變高、反而降低行政效率。

陳梁政指出，但今年勞基法修惡後，校方並未把福利調整回來，「被砍的勞動條件不會再回來」，一例一休給你、但寒暑休要拿回來，勞基法修惡一次，僅能透過勞資協商來協調；他也說，目前校方也未編列足的加班費，職員只能選擇補休，連「公務機關做法都是這樣」，學校裡面教授談公平正義，但實際作法卻是如此。

陳梁政說，除了將擺攤宣傳外，工會也將在大型活動如畢業典禮、演唱會、音樂會或是寫信詢問關心勞權的老師，主動在課堂上出擊，邀請學生連署。

「今日學生、明日勞工」，台大新聞所學生陳德倫、研究生協會會長王昱鈞則說，除了呼籲台大學生支持改革公投，也籲請全台各地大專校院學生、職員、教師也能加入連署，早日達成30萬公投連署書的目標。

公投台大校園勞動大學生

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