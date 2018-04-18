西南聯大特展 再現清華史上最艱困8年
國立清華大學4月底慶祝創校107年校慶，回顧百年校史，於對日抗戰 時期與北京大學、南開大學一同遷往昆明，組成臨時的西南聯大，並譜出「未央歌」等動人故事，是校史中最艱難、也最傳奇的一段。清大舉辦「剛毅堅卓-烽火中的西南聯大」特展，展出師生身背乾糧、腳踏草鞋、行軍千里的珍貴史料。
清華大學最早是以美國退還庚子賠款的基金所設立，對日抗戰時期遷校至大後方，後因國共戰爭而遷台，在新竹建校，發展歷程與國難息息相關。清華圖書館長林文源表示，展覽與對岸清華合作，北京清華提供相當多的珍貴史料，展後也將留下複製品，讓兩校的校史收藏更完整。
西南聯大特展將從今天起至5月13日，在清華大學旺宏圖書館一樓展出多項珍貴檔案、文物、手札，還搭建一座復刻版的西南聯大校門，讓師生們認識西南聯大精神。
其中「湘黔滇旅行團」是展品的亮點之一，1937年盧溝橋事變後，教育部即指示清華與北大、南開大學3校師生遷到湖南長沙成立「長沙臨時大學」，同年底南京淪陷，一千多名師生再度奉命遷至雲南昆明。
為躲避戰火，師生們分別乘車坐船，有些還繞道越南轉赴雲南；其中兩百多名通過體驗的健壯男性師生組成「湘黔滇旅行團」，靠著一雙腿跨越3省25個縣城，通過常有盜匪出沒的湘西山區，為繼續求學而奔向昆明。林文源表示，「湘黔滇旅行團」不只是西南聯大的傳奇，在兩岸教育史上甚至是全世界的教育史上都是創舉。
展品還包括了西南聯大的校舍圖檔，灼鞥有一珍貴圖檔是西南聯大時期聞一多教授為朱自清教授所刻製的精緻印章「佩弦藏書之鈐」。原來當時物資匱乏，通貨膨脹嚴重，教授一家八口，全靠他的一份教職收入，差點斷炊，不得已掛牌治印，靠著「絕藝」稍解困境。「剛毅堅卓-烽火中的西南聯大」特展從4月17日至5月13日於清華大學圖書館一樓知識集與輕學區展出。
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