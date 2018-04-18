西南聯大特展 再現清華史上最艱困8年

2018-04-18 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



清華大學展出西南聯大校歌手稿複製品。圖／清大提供 分享 facebook 國立清華大學4月底慶祝創校107年校慶，回顧百年校史，於對日抗戰 時期與北京大學、南開大學一同遷往昆明，組成臨時的西南聯大，並譜出「未央歌」等動人故事，是校史中最艱難、也最傳奇的一段。清大舉辦「剛毅堅卓-烽火中的西南聯大」特展，展出師生身背乾糧、腳踏草鞋、行軍千里的珍貴史料。

清華大學最早是以美國退還庚子賠款的基金所設立，對日抗戰時期遷校至大後方，後因國共戰爭而遷台，在新竹建校，發展歷程與國難息息相關。清華圖書館長林文源表示，展覽與對岸清華合作，北京清華提供相當多的珍貴史料，展後也將留下複製品，讓兩校的校史收藏更完整。

西南聯大特展將從今天起至5月13日，在清華大學旺宏圖書館一樓展出多項珍貴檔案、文物、手札，還搭建一座復刻版的西南聯大校門，讓師生們認識西南聯大精神。

其中「湘黔滇旅行團」是展品的亮點之一，1937年盧溝橋事變後，教育部即指示清華與北大、南開大學3校師生遷到湖南長沙成立「長沙臨時大學」，同年底南京淪陷，一千多名師生再度奉命遷至雲南昆明。

為躲避戰火，師生們分別乘車坐船，有些還繞道越南轉赴雲南；其中兩百多名通過體驗的健壯男性師生組成「湘黔滇旅行團」，靠著一雙腿跨越3省25個縣城，通過常有盜匪出沒的湘西山區，為繼續求學而奔向昆明。林文源表示，「湘黔滇旅行團」不只是西南聯大的傳奇，在兩岸教育史上甚至是全世界的教育史上都是創舉。