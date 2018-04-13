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升大學學習歷程要哪些 高一下會知道

2018-04-13 17:29中央社 台北13日電

圖為考生。報系資料照
圖為考生。報系資料照
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大學考招新制預計111學年度上路，個人申請入學將採計「學習歷程」。為了方便學生提早準備，招聯會今天開會決議，大學校系須提早2年公布採計的項目。

大學招聯會今天召開常務委員會議，會中決議，大學校系須於109年的寒假，公布招生簡章校系分則中將採用的學習歷程項目，作為高中學生選修課程的參考。

招聯會執行秘書戴念華表示，適用111學年度大學考招新制的學生，於108學年度進入高中，高一下學期（109年3月）要挑選修課，學校也要估計物理要開幾班、化學要開幾班，這些都與未來參加考試的傾向有關，大學端有必要提早披露資訊，讓師生有充足時間準備。

「學習歷程」主要包括基本資料、修課紀錄、課程學習成果、多元表現、自傳、其他資料等項目。其中多元表現包括競賽成果、社團參與、幹部、英語能力證明、證照、數理能力證明等，大學招生校系可自行選擇要採計的項目。

舉例來說，某大學校系要求英語能力證明，學生高一下學期時就會知道這些資訊，提早安排參加相關考試。

戴念華表示，公布時間預計是109年春節假期過後，適用於111學年度要考大學的學生。這些資訊會比較簡要，2年後的招生簡章，才會有錄取幾人、如何評分等詳細資料。

英語能力寒假春節

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