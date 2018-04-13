校園內秘密雞地 東華大學開課關懷生命

2018-04-13 11:14 中央社 花蓮縣13日電



東華大學校園內這學期有個「秘密雞地」，學生們得餵雞、遛雞，這是通識中心推出「生活養雞學-輔療雞育成」課程，希望在校園中創造生命關懷並啟動未來社區照顧序幕。

東華大學通識中心「社會參與辦公室」計畫助理張淑婷受訪說，和諮商與臨床心理學系合作推出「生活養雞學-輔療雞育成」課程，由獸醫師李宏韡開設，利用社區組織「黎明向陽園」的雞隻、移動式雞舍和專業人力，採「借用雞隻與設備」方式經營。

全校有22名學生參與這項課程，每天必須照顧20隻蛋雞，學會在校園樹林下搭棚子、拉圍網，迎接移動式雞舍及雞的入住，還要清理雞舍等工作。

張淑婷指出，李宏韡上學期開設動物福利與照顧實務課程，吸引了對動物有興趣的學生選讀，在大學校園裡開始養狗，討論人狗共宿的可能性。

這學期加入雞隻飼養，未來計畫將移動式雞舍及雞帶入社區，讓獨居或雙老者共同參與互動，更啟發學生進一步思考與學習。

張淑婷說，傳統的台灣農村養雞是永續生活的縮影，零能源依賴，雞吃廚餘後，生產人類所需蛋白質，是非常環保的生態循環系統；但隨著青壯年外流、家庭人口減少，飼養雞的數量降低，長者養雞當運動的景象也越來越少見。這門課程將幫助學生有新的生態系學習，進而與老人照顧產生連結。