親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

洋蔥賤價賣不完 教師務農怒：政府政策「腦性麻痺」！

MIT自駕車等級第幾？記者實測3趟 天氣熱電腦會秀逗

校園內秘密雞地 東華大學開課關懷生命

2018-04-13 11:14中央社 花蓮縣13日電

東華大學校園內這學期有個「秘密雞地」，學生們得餵雞、遛雞，這是通識中心推出「生活養雞學-輔療雞育成」課程，希望在校園中創造生命關懷並啟動未來社區照顧序幕。

東華大學通識中心「社會參與辦公室」計畫助理張淑婷受訪說，和諮商與臨床心理學系合作推出「生活養雞學-輔療雞育成」課程，由獸醫師李宏韡開設，利用社區組織「黎明向陽園」的雞隻、移動式雞舍和專業人力，採「借用雞隻與設備」方式經營。

全校有22名學生參與這項課程，每天必須照顧20隻蛋雞，學會在校園樹林下搭棚子、拉圍網，迎接移動式雞舍及雞的入住，還要清理雞舍等工作。

張淑婷指出，李宏韡上學期開設動物福利與照顧實務課程，吸引了對動物有興趣的學生選讀，在大學校園裡開始養狗，討論人狗共宿的可能性。

這學期加入雞隻飼養，未來計畫將移動式雞舍及雞帶入社區，讓獨居或雙老者共同參與互動，更啟發學生進一步思考與學習。

張淑婷說，傳統的台灣農村養雞是永續生活的縮影，零能源依賴，雞吃廚餘後，生產人類所需蛋白質，是非常環保的生態循環系統；但隨著青壯年外流、家庭人口減少，飼養雞的數量降低，長者養雞當運動的景象也越來越少見。這門課程將幫助學生有新的生態系學習，進而與老人照顧產生連結。

獸醫師東華大學

相關新聞

國研院：全球論文發表量成長減緩 但品質接近領先群

2018-04-13 10:59

只懂學理不夠 大學校長：學生必備實作力

2018-04-12 23:49

大學開課多元！品酒、跨域課 還可自己搭學習套餐

2018-04-12 23:37

影／學測素養考題如何準備？ 招聯會影片為考生解惑

2018-04-12 15:38

千萬設備實驗室 北科大聯手台達電打造智造人才

2018-04-12 11:13

文藻外大學程 台法俄三國聯合授課

2018-04-11 23:02

TMT數學測驗去年推出 迄今獲台7所大學採用

2018-04-11 19:38

文大董事會風波又起！張鏡湖登報要求2董事辭職自清

2018-04-11 11:40

電池也能環保 成大研發低成本無毒電池

2018-04-11 11:38

台大2千件台美專利 「智慧監視」不受燈光角度影響

2018-04-11 00:33

顛覆中文不科學 政大退休教授徐載華用「數符」證明

2018-04-10 22:34

興大植物教學醫院開幕 作物生病可看診

2018-04-10 20:53

文大董事會預計4月底 討論「解除董事長職務」

2018-04-10 17:54

台灣教授待遇差？ 教部次長急澄清：有差距但可月入20萬

2018-04-10 13:35

科技部長率隊赴美攬才 與會學者：很有吸引力

2018-04-10 13:31

細數大學點名進化史 翹課愈來愈難

2018-04-09 23:59

不滿董事長修改議程 文大3董事抵制不出席流會

2018-04-09 16:08

文大董事會風波又一樁！ 董事連署內容疑遭偽變造

2018-04-09 16:07

過半董事不出席 文化大學董事會流會

2018-04-09 14:42

大學自費評鑑 教部有補助

2018-04-08 23:36

交大校慶 展示大型無人飛船與水中無人艇

2018-04-08 17:35

大學招生壓力大 誰敢不辦評鑑？

2018-04-08 13:26

大學系所評鑑不過 不再公布

2018-04-08 13:24

教部祭誘因鼓勵大學辦評鑑 讓學校有翻身機會

2018-04-08 10:23

教部取消大學評鑑 校方哭：自己要花更多錢

2018-04-08 10:00

求變／200人校區 創辦真理盃籃賽

2018-04-06 23:43

招人／社團拚轉型 台首大學分化

2018-04-06 23:38

少子化衝擊 大學社團半數停擺

2018-04-06 23:31

兩岸搶人才 台灣砸重金也強調學術自由

2018-04-06 13:08

大學生不愛回家 家裡太鄉下「沒網路好無聊」

2018-04-06 07:30

3個科系讀了沒出息？網友：沒前途的不是科系，是自己

2018-04-05 15:50

理工和藝術是死對頭？ 科學和藝術跨界系所正崛起

2018-04-05 05:20

大學生創作「金多蟹」 找回朝山漁村文化

2018-04-04 23:58

科藝教育扎根 學者：要從小開始

2018-04-04 23:52

左手創作右手寫程式 北教大、清大首設科技藝術碩學士課程

2018-04-04 23:47

假就學 真打工？傳有僑外生註冊後整班消失

2018-04-04 12:51

來台僑外生近3成有打工 大馬過半最多

2018-04-04 12:51

來台就讀僑外生暴增 大馬來台學生2個就有1人打工

2018-04-04 12:45

僑外生來台就學暴增 「整班註冊後就不見了？」

2018-04-04 12:42
看更多

熱門文章

台大醫學院教授看「卡管」：你死我活的赤裸攻擊

2018-04-12 23:01

一碗洋蔥麵的故事 校長發文籲搶救四千袋洋蔥

2018-04-13 06:55

學生為何願對教官認錯 卻不願向老師道歉？

2018-04-13 07:19

「卡管」延燒 台大自主聯盟告教育部長潘文忠瀆職

2018-04-12 15:45

強者大谷翔平訓練表有「讀書」！ 為高中生特製的激勵書單

2018-04-13 07:58

影／3句台灣人最常說錯的英文 你中了幾個？

2018-04-12 17:05

管中閔葉俊榮爭議 侯漢廷建議取消赴陸授課限制

2018-04-13 07:51

游淑慧：柯P、葉俊榮赴陸教學 管中閔不行就是綠色恐怖

2018-04-13 10:34

卡管逾3個月 台大自主聯盟告教長瀆職

2018-04-13 00:22

影／出國必看！順利通過安檢的小祕訣

2018-04-13 09:38

影／學測素養考題如何準備？ 招聯會影片為考生解惑

2018-04-12 15:38

台灣論文量不如人 台大：高教的錢不能省

2018-04-13 11:11

柯志恩：卡管是另一場活生生「莫須有」的翻版

2018-04-13 11:07

法國學生身穿旗袍 金湖國中驚豔現身

2018-04-12 18:29

只懂學理不夠 大學校長：學生必備實作力

2018-04-12 23:49

電影《恩德培行動》 重現劫機恐攻

2018-04-12 17:00

考生注意！高中職藝才班特招甄選 採分類分區施測

2018-04-12 14:32

國研院：全球論文發表量成長減緩 但品質接近領先群

2018-04-13 10:59

會考今寄准考證 報名再創新低

2018-04-12 23:44

暖化打擊全球最窮地區 取水要走近7英里

2018-04-12 16:49

大學開課多元！品酒、跨域課 還可自己搭學習套餐

2018-04-12 23:37

英中對照／謝謝霍金來過地球

2018-04-13 09:49

學測素養考題如何準備？ 3分鐘影片讓你看懂

2018-04-12 23:39

大學考招太難懂 招聯會製短片

2018-04-12 16:28

千萬設備、海外實習 台北科大+台達電培育智造人才

2018-04-12 23:33

靜宜大學與亞馬遜合作 培育雲端人才

2018-04-12 17:46

公民時事題／擺脫殖民經濟的關鍵一步？非洲44國簽《非洲大陸FTA》

2018-04-13 09:32

校園內秘密雞地 東華大學開課關懷生命

2018-04-13 11:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top