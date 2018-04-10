法國虛擬擴增實境展 兩台灣作品獲獎

2018-04-10 07:54 中央社 巴黎9日專電



台灣參加法國拉瓦爾國際虛擬視覺及擴增實境展，成果斐然，有台灣團隊開發加強虛擬實境體感互動裝置獲獎，用於遊戲可讓體驗更加逼真；還有數位藝術家蔣佳錡獲新媒體藝術獎。

第20屆拉瓦爾國際虛擬視覺及擴增實境展（LavalVirtual）於3日到8日在法國西部城市拉瓦爾（Laval）舉行。

國立台南藝術大學研發長洪一平帶領台灣大學影像與視覺實驗室（imLab）及淡江大學計算式智慧暨人機互動實驗室（CILab）團隊，打造作品AoEs+，獲得大會的3D遊戲及娛樂項目獎。

團隊成員林經堯接受中央社記者訪問時說，這件作品的特點是加強虛擬實境的體感互動，透過風、噴霧、熱燈等裝置，讓使用者在虛擬互動環境中，切身體驗環境變化。

林經堯表示，一般虛擬實境只做到視覺效果，他們的體感互動裝置則增加了皮膚感覺，若虛擬環境是在沙漠，裝置就會吹出熱風；若是在陰暗地窖，空氣就會變冷，虛擬實境玩家可有更真實的感受，很適合應用在遊戲或電影上。

他說，這件作品的概念引起很多人的興趣，目前已有一些商業洽談機會，團隊還在展覽期間受邀於6月去瑞士展覽。

另外，大會今年為從事數位創新的藝術家策劃展覽，來自台灣的蔣佳錡以作品「觸見計畫」（CorpsRaccord）、陳珠櫻以Etre en Apesanteur分別獲選。

蔣佳錡與法國數位藝術家伊斯登（Raphael Isdant）合作的「觸見計畫」在14個入選作品中獲得唯一的新媒體藝術獎。

這件作品需要至少兩人互動，他們各自把一隻手放在相距不遠的兩個鑼上，面前有另兩個以一條虛擬繩子連結起來的鑼，當兩人互相觸碰對方身體，裝置就會啟動尋找關鍵字，以投影浮現出世界上某一個人當下在推特（Twitter）的發文。

蔣佳錡受訪時表示，她喜歡探討人際距離的議題，在這件作品中，隨著兩人皮膚接觸的面積和力道不同，出現的關鍵字也會不同，若接觸輕柔，裝置找出的關鍵字就比較平和；若力道很大，找出的字彙就可能與亂象、暴力有關。

她說，那些不同的推文，有可能正好觸動裝置使用者的感受，她形容「有點像是文字的電影」。