祭誘因鼓勵大學辦評鑑 教部：讓學校有翻身機會

2018-04-08 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大校園。本報資料照片 分享 facebook 教育部不再主導大學系所評鑑後，今年教育部祭出配套措施，每一系所補助10萬元，鼓勵各校繼續辦評鑑，進行自我品保，也能保障評鑑機構的生機。另外，針對評鑑模式、過程和指標，高教評鑑中心也做了大幅度修訂，除了簡化為「大指標」外，學校的評鑑結果若不如預期，也會給學校一段「改善期」，多了「翻身」的機會。

高教評鑑中心執行長侯永琪表示，過去教育部是直接把錢撥給高評中心，但現在不強制，學校可選擇要辦或不辦，高評中心也就沒有這筆經費。她說，辦理評鑑還是有遴聘委員的開支和行政費用，會跟學校收的錢就是必須支出的費用，「總不能欠委員錢」。

以高評中心收費標準為例，每系收費14萬；若以學院進行評鑑，則每系13萬；委辦認可申請費6萬，以校為單位收費。

學校如果委辦或自辦，事後可依「教育部補助大專校院自主辦理系所品質保證要點」向教育申請補助。「委辦」每一系所補助10萬元，「自辦」每一系所補助2萬元。

此外，評鑑指標也有調整。侯永琪說，以前大家認為指標太細，細到各校都要照做，才有「教育部大學」的問題。現在相關評鑑指標已經整併，由五5項簡化為3「大指標」，包括：「系所發展、經營及改善」、「教師與教學」和「學生與學習」。研究型大學、技術型大學或小型的宗教學校，可依據各自特質和策略發揮，所派的評鑑委員也會有所區隔。

很多學校以前辦系所評鑑時壓力很大，因為會公布結果。對此，侯永琪說，以前評鑑結果分成通過、有條件通過和不通過3種，現在改成：6年通過、3年通過和重新審查。為避免學校困擾，「重新審查」就不會公布。

她解釋，6年通過是對應之前的「通過」，3年通過對應「有條件通過」，但過去沒有給學校太多改善的機會，現在會給學校3年時間改善，快到3年時，經過書面審查或現場訪視，通過後，就可把有效期再延長3年。

「多數學校還是委託高評中心辦評鑑。」侯永琪說，多數學校還是希望由第三方提供外部意見，且能得到高評中心認證logo，對學校的國際接軌很有幫助。此外，台灣和馬來西亞彼此相互成立高評中心，只要經過高評中心認可，大學系所學位即可相互採認。

「學校針對系所的自我品保機制，必須透過資訊公開對外揭露，並納入校務評鑑中檢視。」教育部高教司副司長朱俊彰表示，各校是否辦理系所評鑑，教育部尊重學校自主權責，但基於高等教育仍須展現人才培育的社會責任，因此教育部仍會在大學校務評鑑中，將重點放在學校能否落實學生學習成效的評估機制並展現其成效，以及各系所如何進行自我品保。

朱俊彰說，未來通識教育評鑑也將回歸各校自主規畫，同時在大學校務評鑑中，評估成效及自我品保機制。