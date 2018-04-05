理工和藝術是死對頭？ 科學和藝術跨界系所正崛起

2018-04-05 05:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



傳統觀念認為，理工學生不搞藝術，藝術學生不懂理工。但隨新媒體藝術的崛起，博物館、藝術界對科技的龐大需求，愈來愈多強調科學和藝術融合的科系崛起。台北教育大學今年首度成立「博物館科技應用與管理碩士課程」，是台灣第一個融合博物館學與科技的碩士學位。清大今年也宣布成立「藝術學院學士班」，將科技和藝術的跨界訓練，從碩士往下拉到大學生層次。

台北教育大學「博物館管理與科技應用碩士在職學位學程」今年首度招生。該系專任教授、中華民國博物館學會常務理事林詠能指出，近年數位科技發展到「匪夷所思」的地步，博物館亟切需要運用新科技，打造讓新世代觀眾感到親近的環境，但許多博物館人對科技感到陌生。

中國科技大學互動娛樂設計系系主任施登騰觀察，博物館工作人員對科技陌生，當博物館需要導入新科技時，博物館往往要求科技業者自行研讀博物館資料，比方閱讀魚類圖鑑從中發展互動科技產品。速成的結果往往造成產品的文化性淺薄，也讓博物館界誤以為「科技淺化知識」。必須讓博物館人才也能了解最前端的新科技，「讓藝術向科技靠一步」。

林詠能指出，台灣科技業的表現有目共睹，運用到文化界卻成果有限。台北教育大學成立融合博物館與科技的碩士課程，課程包括大數據分析、數位遊戲式學習、E-Learning數位學習等，目的是讓博物館人才了解有那些最新科技可與文化、藝術結合，不必被動等科技業者提案。目前該學程有20多位報名，有兩名具工程師背景，其餘多為文化背景，來自各大博物館、文化部或各縣市文化局。

為培養左手能創作、右手能寫程式的新一代科技藝術人才，清大今年將首度招收「藝術學院學士班」20名學生。清大藝術學院院長許素朱表示，科技藝術是國際當代藝術發展的重要趨勢，可發揮與應用的領域廣泛又多元。清華傳統強項在理工，此學士課程是「讓科技往藝術靠近一步」，清華藝術學生身處充滿最新科技的校園環境中，將讓科技藝術的跨域實驗性更強。

許素朱2001年創立北藝大科技藝術研究所，當年是台灣第一個融合藝術和科技的研究所。如今她不僅在理工重鎮清大開藝術學士課程，還要把科藝融合的教育往下扎根到國小。

許素朱是清大資訊工程博士，卻熱愛藝術。「科技單位，少一個科技人不會怎樣；但藝術環境多一個科技人，或許可做些事情。」拿到博士學位後，她毅然申請至國立台北藝術大學任職，成為北藝大第一個科技背景的教師，之後更在北藝大成立台灣第一個跨域研究所「科技藝術研究所」。

十多年來，台灣跨科技與藝術的系所不超過十所，多數為研究所，讓學生在研究所階段嘗試跨界。許素朱感覺遇到瓶頸，拿出她當年在藝術大學創科技系的勇氣，這次，她在以理工聞名的清大創辦藝術系，更把跨界年齡下拉到大學階段。

許素朱以自身經歷指出，嚮往科技藝術的學生，過去分別學習這兩門專長。如先學雕塑，再學機械程式控制，才能做出像世大運聖火台的動力藝術作品。但清大藝術學院學士班即將開出的課程如電腦音樂、動力藝術、物聯網藝術等，師資與課程本身即融合雙領域，讓學生更早、更自然地沉浸於科技藝術的環境中。

「科技藝術跨域教育需從小開始。」許素朱認為，最好是從小學開始，便引領學生「科藝融合」。2016年起，她開始開發「當科普遇到藝術：STEAM Making創客工作營」系列課程的教案、教材與教具，培養了84位種子老師。