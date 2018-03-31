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中正大學畢典廢唱國歌 全台僅剩2大學還有

2018-03-31 10:50聯合報 記者林良齊╱即時報導

中正大學。報系資料照
中正大學。報系資料照
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近年來不少人認為在畢業典禮國歌、對國父遺像行三鞠躬禮等是威權象徵，而去年中正大學的畢業典禮也有僑外生在畢典抗議，中正大學行政會議也在近日的行政會議上，確認畢業典禮流程時廢除「唱國歌」及「向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮」，目前全台僅剩台灣大學及台北大學在畢典還有類似的流程。

中正大學學生會近日在臉書上指出「以往畢業典禮流程中，均有「唱國歌」與「向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮」等約5分鐘的儀式」，而在「今年3月26日第450次行政會議中，學務處針對上述儀式之存廢提請討論，主席校長裁示本年度畢業典禮取消下列儀式，唱國歌及向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮」，希望藉由取消以往總被視為理所當然的儀式，學校可以讓畢業生參與一場更多元、友善的畢業典禮。

中正大學學務長鄭瑞隆表示，中正大學創校至今舉行過24次畢業典禮，畢業典禮也都有舉行這樣的流程，但去年畢業典禮時有僑外生有不同意見，因此在今年行政會議檢視時也提出請大家討論，經調查，目前僅剩台大及台北大學還有類似的流程。

鄭瑞隆說，現在的民主社會中國旗或國家的認同每個人有心中的一把尺，行政會議上討論時多數的意見傾向廢除，但他也強調，會場還是會有國旗等擺設「並不是不尊重國家」，只是參考現行多數大學沒有這個流程，預計從今年6月9日的畢業典禮後開始實施。

畢業典禮國旗中正大學國歌

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