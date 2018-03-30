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海大校長張清風 獲頒「法國騎士勳章」

2018-03-30 16:26聯合報 記者林良齊╱即時報導

台灣海洋大學校長張清風（右）今天獲法國在台協會主任紀博偉（左）親自頒贈「法國教育...
台灣海洋大學校長張清風（右）今天獲法國在台協會主任紀博偉（左）親自頒贈「法國教育榮譽勳位－騎士勳章」。圖／海大提供
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台灣海洋大學校長張清風今天獲法國在台協會主任紀博偉親自頒贈「法國教育榮譽勳位－騎士勳章」，表彰他在科學及教育的成就，以及促進台法雙方科技合作、交流及培育年輕的科技人才的卓越貢獻。

海大校長張清風是國家講座教授，主要從事珊瑚與魚類內分泌及生殖生理等相關研究，尤其在鰻魚及黑鯛等魚類與珊瑚之生殖內分泌生理等領域，對水生動物生殖生理生態與環境適應等領域有重大的貢獻，曾獲選全國十大傑出青年，並榮獲多次國科會「傑出研究獎」與教育部「學術獎」等榮譽，更在2006年榮獲教育部第十屆國家講座、2012年獲「台法科技獎」、美國華盛頓州立大學傑出校友、2016年獲日本太平洋科學學會「Shinkishi Hatai Metal獎」等。

張清風與法國學者Sylvie Dufour教授從1992年開始進行水生動物生理生態的合作研究，曾獲得科技部與法國國家研究署共同補助，並透過研究計畫合作，共同指導碩士生、博士生與博士後研究員，共同發表20多篇論文，對水生動物生殖生理生態與環境適應等領域有重大的貢獻，更在2012年獲得「台法科技獎」的肯定。

張清風除了在科學研究有卓越的成就之外，在2007年到2009年擔任科技部生物處處長時，也曾經應法國農業研究院邀請，與來自不同國家的專家，聽取法國研究人員的研究簡報，給予審查意見。法國國家研究中心更是先後兩次邀請參加珊瑚的生理研究以及魚類生殖生理研究的國際性團隊，並擔任副召集人，共同撰寫科學綜述，有關魚類性別分化與性別改變的文章。

張清風表示，與法國學者的研究合作早在90年代初期就開始了，除了在學術上有豐碩的合作成果之外，也曾舉辦台法雙邊海洋生物生理生態研討會，協助台灣與法國雙方其他學者的合作。未來，將持續推動海洋大學與法國國家科學研究中心的卓越學術合作研究，共同探討全球環境變遷對海洋生物與生理之影響，並更進一步促進台法雙方科技之交流。

法國在台協會表示，法國教育榮譽勳位是由拿破崙所設立、授予學者及教育者的騎士勳章，也是世界上最古老的民間獎項之一。這項勳章從1866年起開始授予外籍人士，以表彰對於法國教育及傳播法國文化的卓越貢獻。

教育部海洋大學

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