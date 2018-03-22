成大前後任校長 入選2018亞洲百大科學家

2018-03-22 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



成大校長蘇惠貞為2018年亞洲百大科學家之一。圖／成大提供 分享 facebook

亞洲科學家雜誌日前公布2018年亞洲百大科學家名單，台灣兩位入選者，包括成大現任校長蘇慧貞及前校長賴明詔。蘇慧貞以「領導」獎項獲獎；被稱為「冠狀病毒之父」的中研院院士賴明詔，則在「生化科學」領域獲獎。

科學家雜誌在蘇慧貞的獲獎介紹中，表彰其展現大學校長領導統御的能力，以及長期推動改善室內空氣品質達成立法的貢獻。也提及2015年台南登革熱疫情爆發及2016年台南6.4級強震事件中，蘇慧貞在第一時間率領成大團隊協助市政府，有效地將公共衛生危害降至最低，展現領導風範，並因此獲得2017美國哈佛公共衛生實務領袖獎。

賴明詔則被稱為「冠狀病毒之父」，2003年SARS疫情爆發時在預防疫情擴散中扮演重要角色，並因此獲得「日經亞洲賞」，也在2013年並獲得台灣學術最高榮耀第五屆「總統科學獎」。賴明詔擔任成大校長期間，以親近學生形象和強調大學的人文精神讓成大師生留下深刻印象。

新加坡科學雜誌從2016年起每年評選出100名在科學領域有卓越貢獻的亞洲科學家，肯定他們對全世界科學、創新研究領域的影響力。為了推動亞洲人士在自然科學中的成就，2018年100位科學家中，有22位女性科學家獲獎。2018年亞洲百大科學家，獎勵在各個領域的研究、學術成就及發明，從太空探險到結構生物學，也包括曾在國際及在地國家的獲獎成就，並希望亞洲自然科學領域的成就，能夠激發亞洲年輕科學家的發展。