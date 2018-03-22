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私大聘70%專案教師 教育部：追查到底

2018-03-22 12:01中央社 台北22日電

全國私校工會理事長尤榮輝（右二）表示，台灣私立大專院校「專案教師」比例愈來愈高，...
全國私校工會理事長尤榮輝（右二）表示，台灣私立大專院校「專案教師」比例愈來愈高，由於專案教師沒有法令依據，所以在進用條件以及工作範圍都沒有明確規範，不僅出現壓榨專案教師現象也影響高教品質，呼籲專案教師法制化。 聯合報記者高彬原／攝影
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全國私校工會理事長尤榮輝今天表示，有大學聘請了70%的專案教師，取代專任教師，危害高教品質。教育部官員表示，有案例一定追查到底；若發現違法可扣減獎補助款與招生名額。

全國私校工會上午在立法院召開記者會。

根據私校工會統計至民國106年3月，私立大專院校總計聘任1597名專案教師，約占教師總數的5.8%，其中實踐大學聘任86人、和春技術學院70人、大葉大學62人、長榮大學55人、亞洲大學53人。

根據統計，如果以比例來看，和春技術學院的專案老師占70%、中信金融管理學院50%、崇右影藝科技大學40.4%、大漢技術學院35.4%、玄奘大學32.6%。

尤榮輝說，專案教師本來是一種類似派遣性質的短期補充性人力，但目前許多私立大專院校，已經幾乎不進用正式的專任教師，而以約聘的專案老師取代，導致私立大學師資有逐漸派遣化的現象，危害高教品質。

與會的教育部高等教育司專委倪周華說，目前學校沒有派遣化這件事，派遣化是指「我不是雇主，我進用了一批職員」，目前所有老師雇主都是學校，都是學校的專任老師。

他說，專案老師都是大學法第17條下的四級老師，是依法聘任的專任老師，差別在於是否在編制內。

他表示，專案老師原本是要在編制限制外，補充提升教學研究的能量與能力，但也計算在所有教學人員內，有權利、義務參與校務，這些與編制內專任老師是一致的，因為所有老師不能區分等級。

倪周華說，高教品質不能用數據呈現，有些學校不排除濫用應該有的彈性，如果有任何案例一定會追查到底，不容學校濫用制度危害教學品質。

他表示，少子化造成學校經營困難與危機，教育部已專案輔導學校、進行品質控管等，如果有任何濫用專案教師的情形，歡迎提供，教育部一定追查到底。

教育部技術及職業教育司專門委員張?育說，只要透過查核發現學校違法，可依法扣減獎補助款與招生名額。

教育部高教
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