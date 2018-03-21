數媒加持 屏大視覺藝術系招生大熱門

2018-03-21 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



國立屏東大學視覺藝術系去年正式成立數位媒體設計組對外招生，成為國立大學中唯一的數媒科系，去年申請名額只有5個，就吸引了400多人選填，今年繁星門檻更落在考生在校成績的前8%，學校今天舉辦畢業展，還吸引坊間遊戲動畫公司前往參觀。

隨著遊戲、動畫等市場愈來愈夯，數位媒體相關科系也跟著走紅，國立屏東大學視覺藝術系主任林大維表示，視覺藝術系目前分為造型藝術組及數位媒體設計組，總計招生40人，是高教系統中唯一有數媒科系的國立大學，去出正式對外分組後，格外受到注目，包括建中、台中一中等校都有人選填。

視覺藝術系今天舉辦畢業展「那些我所畫過的線」，總計有45位學生、70多件作品參展，從今年起學校並設有校內獎，經評選後，由學校典藏學生作品，造型藝術組陳羿如以三幅油畫作品「精神肖像」獲得第一名；數位媒體設計組則是由陳敬等9人以「HEY BODY」動畫與遊戲作品拿下冠軍。

視覺藝術系副教授李學然表示，屏大視藝系早在10年前就開設數媒相關課程，一直到去年正式分組，為了讓學生的作品被看見，同時更接近市場，學校也要求大四學生一定要對外參賽，今年畢業展的作品就能看見學生的作品精彩而多元。