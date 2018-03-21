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數媒加持 屏大視覺藝術系招生大熱門

2018-03-21 14:24聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

國立屏東大學視覺藝術系去年正式成立數位媒體設計組對外招生，成為國立大學中唯一的數媒科系，去年申請名額只有5個，就吸引了400多人選填，今年繁星門檻更落在考生在校成績的前8%，學校今天舉辦畢業展，還吸引坊間遊戲動畫公司前往參觀。

隨著遊戲、動畫等市場愈來愈夯，數位媒體相關科系也跟著走紅，國立屏東大學視覺藝術系主任林大維表示，視覺藝術系目前分為造型藝術組及數位媒體設計組，總計招生40人，是高教系統中唯一有數媒科系的國立大學，去出正式對外分組後，格外受到注目，包括建中、台中一中等校都有人選填。

視覺藝術系今天舉辦畢業展「那些我所畫過的線」，總計有45位學生、70多件作品參展，從今年起學校並設有校內獎，經評選後，由學校典藏學生作品，造型藝術組陳羿如以三幅油畫作品「精神肖像」獲得第一名；數位媒體設計組則是由陳敬等9人以「HEY BODY」動畫與遊戲作品拿下冠軍。

視覺藝術系副教授李學然表示，屏大視藝系早在10年前就開設數媒相關課程，一直到去年正式分組，為了讓學生的作品被看見，同時更接近市場，學校也要求大四學生一定要對外參賽，今年畢業展的作品就能看見學生的作品精彩而多元。

這項畢業展將在校內展至30日止，接著還將到高雄、新市等地參加「青春美展」、「新北市畢業祭」等巡迴展。

數媒設計組的作品十分吸睛。記者翁禎霞／攝影
數媒設計組的作品十分吸睛。記者翁禎霞／攝影
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屏大視藝系造型藝術組四年級學生陳羿如以「精神肖像」拿下校內獎首獎，細膩深刻的畫風...
屏大視藝系造型藝術組四年級學生陳羿如以「精神肖像」拿下校內獎首獎，細膩深刻的畫風，讓人驚豔。記者翁禎霞／攝影
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國立屏東大學視覺藝術系今天舉行「那些我畫過的線」畢業展，一展學習成果。記者翁禎霞...
國立屏東大學視覺藝術系今天舉行「那些我畫過的線」畢業展，一展學習成果。記者翁禎霞／攝影
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