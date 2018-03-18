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嘉大森林周 每人可索5棵樹苗

2018-03-18 09:15聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

學生以植物素材製作的藝品－瓶中花。圖／嘉義大學提供
學生以植物素材製作的藝品－瓶中花。圖／嘉義大學提供
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嘉義大學森林暨自然資源學系推出的「2018森櫟奇境」森林周今天開跑，持續到23日，現場贈送鹿角蕨、土肉桂、杜鵑花、台灣赤楠等苗木，每日限量500棵，上午9點開始發放，每人限索取5棵，現場不提供塑膠袋以響應環保。

「2018森櫟奇境」森林周地點在嘉大蘭潭校區學生活動中心一樓，現場有台灣殼斗科植物多樣性展、森林撫育手工藝品成果展及販售、植物精油蒸餾機展示及精油製作介紹、認識植物闖關活動等豐富多元又有趣的活動。

嘉大森資系主任林金樹表示，為鼓勵民眾種樹，森林週主題搭配贈苗活動，苗木來源包括有學生在育林學實習自行培育、林務局嘉義林區管理處及校友經營的種苗場。

指導老師張坤城指出，森林週主題「森櫟奇境」，是以台灣殼斗科植物為主軸，特展中有專員講解台灣的殼斗科森林生態及種子形態，也有可愛的種子收藏，及學生們利用植物果實等部位為素材創作的藝品、小飾品，這些手作文創產品，讓人認識林業不僅只有傳統的造林、森林經營及生態保育，也具備文化創產及藝術美學等價值。

「讓人認識植物的多元價值！」活動副召盧雅恩表示，活動中的植物解說，讓民眾做植物觸感及味道的小體驗，還有植物染布與乾燥花圈的手作課程，也分享系上教授的研究成果，包含何坤益教授的「森林撫育－希望工程」，及廖宇賡教授、趙偉村教授「槲櫟復育」成果等，現場解說以淺顯易懂方式介紹森林之美及蘊藏的奧秘，讓參觀者收穫滿滿。

形似海豚的沙盒樹果實裂片製成耳飾，質感獨特。圖／嘉義大學提供
形似海豚的沙盒樹果實裂片製成耳飾，質感獨特。圖／嘉義大學提供
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嘉義大學森林暨自然資源學系推出的「2018森櫟奇境」森林週19日開跑，持續到23...
嘉義大學森林暨自然資源學系推出的「2018森櫟奇境」森林週19日開跑，持續到23日。圖／嘉義大學提供
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手作課程之一乾燥花圈成品。圖／嘉義大學提供
手作課程之一乾燥花圈成品。圖／嘉義大學提供
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俗稱相思豆的小實孔雀豆種子製成的耳飾，相當別致。圖／嘉義大學提供
俗稱相思豆的小實孔雀豆種子製成的耳飾，相當別致。圖／嘉義大學提供
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可愛的捲斗櫟殼斗種子鑰匙圈。圖／嘉義大學提供
可愛的捲斗櫟殼斗種子鑰匙圈。圖／嘉義大學提供
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現場提供植物染教學課程，讓參觀者手作體驗。圖／嘉義大學提供
現場提供植物染教學課程，讓參觀者手作體驗。圖／嘉義大學提供
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以殼斗科果實製成童玩小陀螺。圖／嘉義大學提供
以殼斗科果實製成童玩小陀螺。圖／嘉義大學提供
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學生以植物素材製作的藝品吊飾－玻璃殼斗。圖／嘉義大學提供
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