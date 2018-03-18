嘉大森林周 每人可索5棵樹苗

2018-03-18 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



學生以植物素材製作的藝品－瓶中花。圖／嘉義大學提供 分享 facebook 嘉義大學森林暨自然資源學系推出的「2018森櫟奇境」森林周今天開跑，持續到23日，現場贈送鹿角蕨、土肉桂、杜鵑花、台灣赤楠等苗木，每日限量500棵，上午9點開始發放，每人限索取5棵，現場不提供塑膠袋以響應環保。

「2018森櫟奇境」森林周地點在嘉大蘭潭校區學生活動中心一樓，現場有台灣殼斗科植物多樣性展、森林撫育手工藝品成果展及販售、植物精油蒸餾機展示及精油製作介紹、認識植物闖關活動等豐富多元又有趣的活動。

嘉大森資系主任林金樹表示，為鼓勵民眾種樹，森林週主題搭配贈苗活動，苗木來源包括有學生在育林學實習自行培育、林務局嘉義林區管理處及校友經營的種苗場。

指導老師張坤城指出，森林週主題「森櫟奇境」，是以台灣殼斗科植物為主軸，特展中有專員講解台灣的殼斗科森林生態及種子形態，也有可愛的種子收藏，及學生們利用植物果實等部位為素材創作的藝品、小飾品，這些手作文創產品，讓人認識林業不僅只有傳統的造林、森林經營及生態保育，也具備文化創產及藝術美學等價值。