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屏東大學引進眼動儀 要了解你想看什麼

2018-03-13 19:25聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東大學傳播與認知實驗室引進「腦波儀與眼波儀」，是國內第一個應用於科普傳播領域，...
屏東大學傳播與認知實驗室引進「腦波儀與眼波儀」，是國內第一個應用於科普傳播領域，期望未來在科普教學影片或書籍上提升成效。記者蔣繼平／攝影
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屏東大學新興的科普傳播系傳播與認知實驗室今天揭牌，展示觀測眼球及腦波儀器設備，可運用於觀測使用者在閱讀及觀看文字和影片時的順序及停留時間，甚至專注力，有助於未來改進傳播媒體作品設計方式，提升使用品質與效益。

「大家看影片跟文章時，到底注意力都放在哪？」屏東大學科普傳播系傳播與認知實驗室，引進「眼動儀」與「腦波儀」兩種生理訊號設備，透過使用者頭戴感測器，就能分析解讀閱讀的順序、停留的時間、專注或放鬆等資訊。

系主任鄧宗聖指出，儀器每秒偵測眼球高達150次，同步從畫面上顯示使用者閱讀軌跡，而顏色越紅代表停留時間越久，可以藉此判斷出對那些圖片特別有興趣或是無感，也透過身體訊號來判斷是否容易理解，有沒有分心轉移注意力等等。

鄧宗聖表示，過去節目製播效果多依賴調查、訪談來檢視優缺點，符不符合觀眾要求，但是評量依據卻不夠精準，甚至容易受到人為影響干擾或操控，而眼動儀與腦波儀基本上就跟測謊器一樣，身體反應不會騙人，可提供更準確的統計。

實驗室主持人助理教授吳聲毅表示，未來希望透過結合課程教學、產學合作案、產品研發、到中小學介紹眼動及腦波的科普課程，讓技術運用層面更廣，也藉此培養科普媒體評估人才，促進生理訊號研究發展，製作更好的作品及內容。

透過眼波儀偵測即時在螢幕上顯上色塊，顯示出眼睛專注在哪些區塊的時間長短，注視愈久...
透過眼波儀偵測即時在螢幕上顯上色塊，顯示出眼睛專注在哪些區塊的時間長短，注視愈久顏色越紅，其次為黃色、綠色，而藍色最弱。記者蔣繼平／攝影
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